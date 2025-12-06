Cu Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets și Jordi Alba printre titulari, dar cu Luis Suarez rezervă neutilizată, Inter Miami a deschis scorul încă din minutul 8, după un autogol al lui Edier Ocampo.



La Vancouver Whitecaps a fost integralist Thomas Muller, însă golul formației canadiene a fost marcat de Ali Ahmed. Canadianul de origine etiopiană a marcat pentru 1-1 în minutul 60, cu un șut la colțul scurt.



Golul a readus-o în avantaj pe Inter Miami a fost înscris de Rodrigo De Paul. Lionel Messi a recuperat o minge în jumătatea adversă și i-a pasat decisiv fostului mijlocaș de la Atletico Madrid, care a rămas singur cu portarul și a marcat pentru 2-1.

