FOTO ȘI VIDEO Istorie! Lionel Messi a cucerit titlul în MLS cu Inter Miami după încă un meci fabulos

Istorie! Lionel Messi a cucerit titlul în MLS cu Inter Miami după încă un meci fabulos Fotbal extern
Inter Miami a cucerit MLS Cup, sâmbătă seară, după ce a învins în finală Vancouver Whitecaps, scor 3-1.

Inter MiamiLionel MessiVancouver Whitecaps
Cu Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets și Jordi Alba printre titulari, dar cu Luis Suarez rezervă neutilizată, Inter Miami a deschis scorul încă din minutul 8, după un autogol al lui Edier Ocampo.

Inter Miami a cucerit MLS Cup

La Vancouver Whitecaps a fost integralist Thomas Muller, însă golul formației canadiene a fost marcat de Ali Ahmed. Canadianul de origine etiopiană a marcat pentru 1-1 în minutul 60, cu un șut la colțul scurt.

Golul a readus-o în avantaj pe Inter Miami a fost înscris de Rodrigo De Paul. Lionel Messi a recuperat o minge în jumătatea adversă și i-a pasat decisiv fostului mijlocaș de la Atletico Madrid, care a rămas singur cu portarul și a marcat pentru 2-1.

Toate emoțiile în privința câștigătoarei s-au risipit în minutul 90+6. Lionel Messi a izbutit un nou assist, de această dată lăsându-l singur cu portarul pe Tadeo Allende, care a înscris pentru 3-1.

Messi, decisiv și în finală. Sezon fabulos pentru argentinian

Chiar dacă nu a marcat în finală, Lionel Messi a avut un aport uriaș în cele șase meciuri din play-off: 6 goluri și 9 pase decisive.

În ceea ce privește toate competițiile din sezonul care se încheie astăzi pentru Inter Miami, Messi termină cu 49 de meciuri jucate, 43 de goluri și 26 de pase decisive.

Pentru Inter Miami, antrenată de Javier Mascherano și patronată de David Beckham, este primul titlu cucerit în MLS.

