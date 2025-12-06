E clar: Liverpool are o prăbușire zgomotoasă, în acest sezon și, la ce se întâmplă în vestiar, revenirea echipei ține de acum de un miracol fotbalistic!

Cu o singură victorie, în ultimele șase partide oficiale – dintre care trei pierdute! – Liverpool se scufundă încet, dar sigur. În toate competițiile! În Premier League, campioana en-titre e deja la zece puncte de liderul Arsenal. Iar remiza cu Leeds de sâmbătă, scor 3-3 în deplasare, a umplut paharul răbdării pentru Mohamed Salah (33 de ani).

Salah, un car de nervi: „Vor să fiu țap ispășitor!“

Salah a rămas pe bancă, fără niciun minut, în Leeds – Liverpool (3-3). El fusese în aceeași situație și în meciul cu West Ham, câștigat cu 2-0, pe 30 noiembrie. Întreaga situație l-a scos din sărite!

„Nu mi-a venit să cred (n.r. – râde nervos). Nu mi-a venit să cred că am stat pe bancă, timp de 90 de minute. Cred că e a 7-a oară, în acest sezon, când stau pe bancă. Ceea ce, cred eu, e o premieră în toată cariera mea. Sunt foarte dezamăgit. Sunt foarte foarte dezamăgit (n.r. – râde nervos din nou). Am făcut atât de multe pentru acest club. Și toată lumea a văzut asta, de-a lungul anilor. Mai ales, în sezonul trecut (n.r. – a avut cele mai bune cifre, de când e la Liverpool). Și acum stau pe bancă. De ce? Nu știu! Am impresia că sunt aruncat pe sub roțile autobuzului de cei de la club. Eu așa simt! E foarte clar că cineva vrea ca eu să fiu un țap ispășitor. Clubul mi-a promis atât de multe lucruri, în vară, iar acum stau pe bancă, meci de meci (n.r. – râde nervos). Practic, nicio promisiune n-a fost respectată!“, a tunat Salah, în fața unor reporteri uluiți.

„Îmi voi lua la revedere de la fanii lui Liverpool“

În continuarea interviului, Salah a oferit alte declarații șocante.

„Am crezut că am o relație bună cu managerul Arne Slot. Acum, îmi dau seama că n-avem nicio relație, de fapt! Nu știu de ce. Impresia mea e că cineva nu mă dorește la acest club. Dar, chiar și așa, voi fi mereu un suporter al lui Liverpool. Nu doar eu, ci toată familia mea. Deja, am sunat-o pe mama mea și i-am zis să vină la ultimul meci, cel cu Brightion, înainte să plec la Cupa Africii. Vreau să mă bucur de acest meci, indiferent că voi juca sau nu. Meciul va fi pe Anfield, așa că îmi voi lua la revedere de la suporteri. Apoi, voi merge la Cupa Africii pe Națiuni. Iar cât timp sunt acolo, nu știu ce se va întâmpla aici“, a spus veteranul egiptean, lăsând de înțeles că finalul șederii sale, la Liverpool, e o posibilitate.

Întrebat ce are de gând să facă, în mod concret, Salah a încercat să-și cântărească foarte bine cuvintele.

„N-am nicio idee de ce sunt în această situație acum! Dar, cum văd eu lucrurile, Mo a fost aruncat pe sub roțile autobuzului, pentru a crea această impresie că el reprezintă problema clubului, în momentul de față. Dar nu cred că eu sunt problema lui Liverpool. Am făcut atât de multe lucruri pentru acest club și nu cer decât respect. Și nu trebuie să lupt, în fiecare zi, pentru locul meu în echipă, fiindcă eu am câștigat deja acest loc. Cine spune că mă pun deasupra echipei n-are dreptate! Eu mi-am câștigat deja locul, la Liverpool“, a încheiat Salah.

În acest sezon, egipteanul are 19 meciuri, 5 goluri și 3 pase de gol pentru Livepool, echipă ajunsă pe locul 8 în Premier League.

