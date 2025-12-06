La finalul meciului de pe Arena Națională, Jandarmeria Română a anunțat amenzi uriașe la derby-ul FCSB – Dinamo.

Amenzi uriașe după FCSB - Dinamo

În total, au fost împărțite sancțiuni contravenționale în valoare totală de 50.800 de lei. FCSB trebuie să plătească 35.000 de lei, adică aproximativ 6.850 de euro. Având în vedere că Gigi Becali a transmis că se va ține de cuvânt și îl va amenda cu 10.000 de euro pe Darius Olaru pentru cartonașul galben văzut pentru proteste, finanțatorul campioanei se poate folosi chiar de banii căpitanului de la FCSB pentru a plăti amenda.

De altfel, Jandarmeria a anunțat că șase persone au fost sancționate cu interzicerea accesului pe stadioanele din România între 6 luni și 1 an.

”Referință meci de fotbal FCSB-FC Dinamo 1948 București

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 193 din Codul Penal al României (lovirea sau alte violențe).

De asemenea, jandarmii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.800 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 35.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni și 1 an.

Mai facem precizarea că a fost întocmit un act de constatare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, care a fost predat polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în vederea luării măsurilor legale, conform competențelor.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a fost anunțul Jandarmeriei.

