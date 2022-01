Irina Begu, reușita zilei la Australian Open: a salvat trei mingi de meci și a trimis-o acasă pe franțuzoaica Dodin

Irina Begu (31 de ani, 64 WTA) s-a calificat în turul secund al Openului Australian, învingând-o pe franțuzoaica Oceane Dodin, scor 2-6, 7-5, 6-3, la capătul unui meci epuizant, care s-a întins pe durata a două ore și 37 de minute.

A fost una dintre cele mai muncite victorii din cariera Irinei Begu, sportiva născută la București revenind de la 2-6, 3-5 pentru a reuși o calificare care părea imposibilă în finalul setului secund. La scorul de 4-5 în setul doi, Begu a salvat trei mingi de meci procurate de Dodin (25 de ani, 85 WTA).

La a patra minge de set, Irina Begu a trimis partida în setul decisiv, în care a ratat o singură minge de meci înainte de a închide confruntarea cu un as.

Un „haide!” strigat cu putere de româncă a pecetluit soarta întâlnirii dintre Irina Begu și Oceane Dodin, unul dintre cele mai neașteptate rollercoastere ale primei runde competiționale a Openului Australian 2022.

În turul secund, Irina Begu va primi replica belgiencei Elise Mertens (26 de ani, 26 WTA), cap de serie numărul 19, care a învins-o în runda întâi pe Vera Zvonareva, 6-4, 7-5. Va fi a treia întâlnire directă între Begu și Mertens, sportiva din Belgia conducând cu 2-0 scorul meciurilor directe.

Love this new and improved Begu! In the past, she would get down big and let her emotions take over and lose the match. But now even when down a set and 5-3, like she was today you can't count her out. Irina Begu defeated Oceane Dodin 2-6, 7-5, 6-3.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/1ZUgElzccp