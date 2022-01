„E un meci pe care vreau să îl uit cât mai repede.” Irina Begu dezvăluie că nu mai vrea să își impună niciun obiectiv

Irina Begu (31 de ani, 64 WTA) a părăsit turneul de la Melbourne, după o înfrângere suferită în fața Elisei Mertens în turul secund al Openului Australian.

Sportiva născută la București a fost învinsă scor 6-3, 6-2 și a fost complet nemulțumită de propria prestație, conform declarațiilor făcute după încheierea partidei.

„Aș fi putut face totul diferit. Azi nu a funcționat nimic. E un meci pe care vreau să îl uit cât mai repede. Îl iau așa cum a fost, dar, cu siguranță, peste câteva zile voi vorbi cu echipa și vom analiza puțin partida. Încerc, totuși, să îl uit și să merg mai departe,” a declarat Irina Begu pentru Eurosport.

Sportiva din România urcă 8 poziții în clasamentul WTA LIVE, până pe locul 56, dar nu vrea să își propună niciun obiectiv specific pentru resul sezonului, afară de dorința de a se bucura de prezent.

Întrebată despre obiectivele auto-impuse, Irina Begu a replicat: „Obiectivul meu e să trăiesc prezentul. Nu mai vreau să îmi fac obiectiv, nu vreau să mă mai gândesc ce pot face pe termen lung, la clasament, turnee, victorii. Încerc doar să trăiesc prezentul, să văd ce pot să fac în acel moment și să mă bucur de turnee,” a adăugat Irina Begu.

„Nu cred că sunt eu neapărat în măsură să spun dacă ar fi trebuit să joace sau nu. Cei care au judecat cazul au făcut lucrul acesta. Eu pot să spun doar că au fost niște reguli, le știam de trei luni de zile. Știam că, dacă vrem să jucam la Australian Open, trebuie să fim vaccinați.

Eu sunt vaccinată și nu am făcut-o doar pentru a juca la turnee, ci cred în știință și vreau să mă simt în siguranță. Ca să revenim la subiect, eu cred că regulile se știau destul de clar dinainte,” a completat Begu pentru sursa citată.

