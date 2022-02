Fabuloasa Irina Begu s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la St. Petersburg! Cu cine va juca pentru un loc în finală

Irina Begu (31 de ani, 56 WTA) a dispus de Tereza Martincova în sferturile de finală ale întrecerii WTA 500 de la St. Petersburg, scor 6-4, 6-2. Partida s-a încheiat după numai 87 de minute de joc.

Aflată la a treia victorie consecutivă în acest turneu, Begu va juca pentru un loc în finala competiției împotriva învingătoarei meciului dintre Maria Sakkari, cap de serie numărul 1 (7 WTA) și Elise Mertens (26 WTA).

Begu is making all the right moves and hitting all the right shots and she is rewarded with a spot in the SF! Irina Begu defeated Tereza Martincova 6-4, 6-2. She will face the winner between Sakkari and Mertens in the SF.#FormulaTX pic.twitter.com/YyTDZCQX1R