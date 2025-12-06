Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB și Dinamo au împărțit punctele.



Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după derby-ul cu Dinamo și a explicat că Mihai Toma și Darius Olaru sunt cei doi jucători cărora le-a apreciat cel mai mult evoluția din meciul de pe Arena Națională.

Pe deasupra, patronul lui FCSB a sugerat că e posibil ca la gruparea roș-albastră să se fi terminat și un ciclu, având în vedere că jucătorii care au dat randament în sezoanele precedente nu s-au mai ridicat la nivelul așteptărilor în noua stagiune.

”Sfârșit de ciclu? E posibil, dar eu nu cred. Echipa își revenise, dar dacă joci fără cei mai buni doi jucători - Bîrligea și Miculescu - e greu să o bați pe Dinamo.

Dinamo a avut primele 15-20 de minute năucitoare. A fost mingea numai la ei. Noi ne-am apărat bine, dar Dinamo a fost peste în primele 20 de minute.

După, s-a echilibrat jocul, puteam să marcăm și noi. A fost acea bară, dar nu poți spune că a fost un joc extraordinar. V-am zis, Bîrligea și Miculescu sunt cei mai buni jucători ai noștri. Dacă n-ai mijlocul terenului, e greu să joci.

Șut și Lixandru n-au contat acolo. Nu prea au contat. Aveam încredere că Șut și-a revenit, dar a dat numai la adversar, nu a mai câștigat dueluri, iar lui Lixandru îi e frică de joc.



Știam că Dinamo nu poate duce ritmul cu care a început. Drept dovadă, așa a fost. A fost mingea numai la noi după.



Azi mi-au plăcut Toma și Olaru. Dacă Toma a ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru, ce să faci?”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB și Dinamo în clasament, după derby



După meci, FCSB a urcat pe locul opt în clasament cu 25 de puncte. Roș-albaștrii se află la egalitate cu UTA (25p) și la o lungime de Farul Constanța (26p), doar că cele două încă nu și-au disputat meciurile din runda #19.



De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe podium cu 35 de puncte, la o lungime față de FC Botoșani (36p), locul secund, și la trei de liderul Rapid (38p).



Derby-ul FCSB - Dinamo s-a încheiat pentru prima dată în 10 ani 0-0. În turul sezonului regulat, cele două echipe au avut o demonstrație de forță, tabela de marcaj a indicat 4-3 în favoarea ”câinilor” la capătul celor 90 de minute, atunci.

