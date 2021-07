Ion Tiriac crede ca perioada neagra nu se opreste prea curand pentru Simona Halep: "Retragerea o vad sa dureze pana la un an." 

Ion Tiriac se asteapta de la Simona Halep sa isi schimbe stilul de joc, atunci cand va reveni in circuitul WTA.

Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac anticipeaza in cazul Simonei Halep o perioada de repaus mai lunga decat a fost preconizat. Fostul campion la Roland Garros in proba de dublu crede ca dubla castigatoare de turneu de mare slem trebuie sa isi schimbe semnificativ stilul de joc pentru a ajunge la o longevitate mai mare in varful tenisului mondial.

"Dupa parerea mea, decizia Simonei este intarziata, dar absolut corecta. Simona a avut prea multe probeleme fizice in ultimele 18 luni in care a jucat extraordinar de putin. Daca ar fi continuat, si-ar fi distrus fizicul si mai mult. Decizia o vad absolut corecta. Aceasta retragere o vad pe o durata mai lunga. Poate si un an," a declarat Ion Tiriac pentru Digi.

La revenirea pe teren, Simona Halep este asteptata de Ion Tiriac sa isi schimbe stilul de joc, pentru a reduce uzura aplicata corpului. "Daca ii trebuie 10 schimburi ca sa castige un punct, trebuie sa le reduca la doua. Asa cum face Serena Williams," a punctat miliardarul roman.

Accidentarea suferita de Simona Halep in turul 2 al competitiei WTA 1000 de la Roma i-a cauzat retragerea de la Roland Garros si Wimbledon, dar si ratarea obiectivului principal pentru 2021, anume participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu scopul de a cuceri o medalie.