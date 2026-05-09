Lazio - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT

Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) este matematic campioană în Serie A, după succesul din ultima etapă cu Parma, scor 2-0, dar cu toate acestea meciul cu Lazio are o miză aparte: reprezintă ”încălzirea” pentru finala Coppa Italia, programată peste patru zile, tot pe Olimpico din Roma.

Lazio își pune toate speranțele în finala de pe 13 mai, pentru că reprezintă singura șansă a echipei lui Maurizio Sarri de a juca în cupele europene în sezonul următor. Biancocelestii sunt pe locul opt și, matematic, nu mai au nicio șansă la pozițiile care asigură calificarea în Conference League din campionat.

Dacă s-ar impune în Coppa Italia, Lazio ar evolua direct în Europa League. Asta este miza reală a competiției pentru echipele mai slab cotate, pe lângă palmares.

Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico.

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au realizat „dubla” în Italia până acum, iar Cristi Chivu li se poate alătura.