Meciul dintre West Ham și Arsenal s-a încheiat cu scorul de 0-1, după ce ”tunarii” au dat lovitura pe finalul partidei, astfel că echipa lui Mikel Arteta rămâne, în continuare, favorită pentru primul titlu după 22 de ani.

Arsenal, victorie mare pe London Stadium!

Leandro Trossard (31 de ani) a fost cel care a dat lovitura în minutul 83, după ce a fost servit excelent de Odegaard și nu a iertat din poziție ideală. Golul a venit după mai multe încercări eșuate ale lui Arsenal de a marca, dar și după mai bine de o oră în care West Ham s-a apărat exemplar.

Astfel, Arsenal ajunge la 79 de puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului, și se distanțează la cinci puncte de rivala Manchester City, care are și un meci în minus.

De partea cealaltă, West Ham rămâne pe primul loc retrogradabil, cu 36 de puncte, la un punct distanță de Tottenham, care ocupă ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare.

Programul lui Arsenal până la finalul sezonului:

Arsenal - Burnley

Crystal Palace - Arsenal

Programul lui Manchester City până la finalul acestui sezon:

Manchester City - Crystal Palace

Bournemouth - Manchester City

Manchester City - Aston Villa

West Ham - Arsenal 0-1 | Echipele de start:

West Ham: Hermansen - Disasi, Todibo, Mavropanos - Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf - Bowen, Summerville - Castellanos

Rezerve: Arbeloa - Kante, Kilman, Magassa, Pablo, Potts, Scarles, Walker-Peters, Wilson

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Eze, Rice, Lewis-Skelly - Saka, Gyokeres, Trossard

Rezerve: Arrizabalaga - Dowman, Havertz, Hincapie, Madueke, Martinelli, Mosquera, Odegaard, Zubimendi

Clasamentul din Premier League după West Ham - Arsenal 0-1: