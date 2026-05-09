Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a avut un rol decisiv în revenirea unui om important la clubul bucureștean.

anamaria prodanThomas NeubertFCSBLaurentiu Reghecampf
Thomas Neubert, unul dintre oamenii considerați decisivi pentru succesul FCSB-ului din ultimii ani, a povestit cum a revenit la club în 2020, după un telefon primit de la Anamaria Prodan.

Preparatorul fizic german a decis recent să plece de la FCSB, după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică. Neubert lasă în urmă aproape un deceniu petrecut alături de roș-albaștri, în trei mandate diferite.

Într-un interviu oferit pentru Fanatik, germanul a dezvăluit că Anamaria Prodan a avut un rol decisiv în revenirea sa la FCSB în perioada pandemiei.

„Era pandemie atunci şi m-a sunat Anamaria Prodan: «Uite, Tommy, sunt aici cu Gigi Becali. Are urgent nevoie de un preparator fizic şi de antrenor». I-am spus că sunt sub contract şi că nu plec împotriva lui Reghe. Mi-a spus că va vorbi cu el şi că este o şansă pentru mine”, a povestit Neubert.

Germanul a explicat că decizia finală a venit și după o discuție cu soția sa, care își dorea să revină în România.

„Am vorbit cu soţia mea. În pandemie era foarte greu, iar ei îi era dor de România. I-am spus că, dacă Reghe este de acord, mergem la FCSB. El a fost de acord şi aşa am ajuns din nou acolo”, a mai spus preparatorul fizic.

Thomas Neubert a venit pentru prima dată la FCSB în 2012, alături de Laurențiu Reghecampf, cu care avea să câștige două titluri consecutive.

După experiențele de la Al Hilal, Litex Lovech și CSKA Sofia, Neubert a revenit în 2020 la FCSB, într-un moment în care clubul avea mari probleme din punct de vedere fizic și medical. În total, germanul are în palmares patru titluri cucerite alături de roș-albaștri.

