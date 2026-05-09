Thomas Neubert, unul dintre oamenii considerați decisivi pentru succesul FCSB-ului din ultimii ani, a povestit cum a revenit la club în 2020, după un telefon primit de la Anamaria Prodan.

Preparatorul fizic german a decis recent să plece de la FCSB, după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică. Neubert lasă în urmă aproape un deceniu petrecut alături de roș-albaștri, în trei mandate diferite.

Într-un interviu oferit pentru Fanatik, germanul a dezvăluit că Anamaria Prodan a avut un rol decisiv în revenirea sa la FCSB în perioada pandemiei.

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

„Era pandemie atunci şi m-a sunat Anamaria Prodan: «Uite, Tommy, sunt aici cu Gigi Becali. Are urgent nevoie de un preparator fizic şi de antrenor». I-am spus că sunt sub contract şi că nu plec împotriva lui Reghe. Mi-a spus că va vorbi cu el şi că este o şansă pentru mine”, a povestit Neubert.