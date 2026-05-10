Dinamo primește vizita lui FC Argeș duminică seară, de la ora 19:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, într-un meci care va conta pentru etapa #8 din play-off-ul Superligii României.

Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în turul play-off-ului și s-a încheiat 1-1 la Mioveni, pe stadionul ”Orășenesc”

Dinamo - FC Argeș, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00 | "Câinii" țintesc barajul pentru Conference

Pe ”Arc”, Florin Andrei va fi la ”centru”, ajutat la tușe de Valentin Avram și Alexandru Vodă. La VAR au fost delegați Adrian Cojocaru și asistentul său, Vasile Marinescu. Iuliana Demetrescu va fi al patrulea oficial, iar Sorin Boca, observatorul partidei.

În clasamentul play-off-ului, echipa pregătită de Zeljko Kopic se află pe locul 4 cu 34 de puncte. După șapte etape, ”câinii” au înregistrat două victorii, două remize și trei înfrângeri.

Formația dirijată de Bogdan Andone e ultima în play-off cu 30 de puncte. O singură victorie a bifat FC Argeș, la care s-au adăugat două remize și patru eșecuri.

