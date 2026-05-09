Celta Vigo a obținut o victorie de senzație pe terenul lui Atletico Madrid, scor 1-0. Titular între buturi, Ionuț Radu a avut o prestație excelentă și a fost printre cei mai buni jucători ai partidei.

Internaționalul român a rezistat în fața atacului condus de Diego Simeone și a avut patru intervenții importante, care au păstrat poarta „galicienilor” intactă.

Pentru evoluția sa, portarul român a primit nota 7,7 din partea SofaScore, a doua cea mai mare din echipa oaspeților.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 62 de Borja Iglesias, care l-a surprins pe Jan Oblak cu un lob superb.

Victoria menține visul celor de la Celta Vigo pentru calificarea în Liga Campionilor. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, echipa lui Ionuț Radu ocupă locul 6, cu 50 de puncte, la doar trei lungimi de Real Betis, formația aflată pe ultimul loc de Champions League.