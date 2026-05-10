West Ham - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Tunarii” pot face un pas imens înspre titlu în Premier League

Partida West Ham - Arsenal, din runda 36 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în format LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Arsenal vine după victoria cu 3-0 în fața lui Fulham din etapa trecută și este lider în Premier League, la două puncte de Manchester City. Dacă vor câștiga meciul cu „ciocănarii”, fotbaliștii lui Mikel Arteta se vor distanța la cinci puncte de „cetățeni”, cel puțin până când echipa lui Pep Guardiola își va juca restanța cu Crystal Palace.

De cealaltă parte, West Ham se află pe locul 18 și se bate la retrogradare cu Tottenham. „Ciocănarii” vin după înfrângerea cu 3-0 în fața lui Brentford din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații londoneze a avut loc în turul acestui sezon de Premier League și s-a încheiat cu victoria 2-0 a lui Arsenal.

Antrenorul lui Manchester City a fost întrebat despre meciul „tunarilor”, în contextul luptei strânse la titlu din Anglia. Pep Guardiola a recunoscut că se va uita la meciul echipei lui Mikel Arteta și a avut o reacție neașteptată.

La finalul conferinței de presă, antrenorul catalan a făcut semnul specific lui West Ham și a spus: „Hai, ciocănarilor”.

„(n.r. O să te uiți la meciul lui Arsenal cu West Ham?) Să fiu sincer? Da!”, a spus antrenorul lui Manchester City.