Jose Mourinho a făcut anunțul despre revenirea la Real Madrid

Presa din Spania a scris la unison faptul că principalul favorit să preia banca echipei de pe Santiago Bernabeu este nimeni altul decât Jose Mourinho, actualul antrenor al celor de la Benfica Lisabona.

Jose Mourinho, care a mai pregătit-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, a negat faptul că au existat negocieri între el și Florentino Perez, legendarul președinte al lui Real Madrid, în legătură cu preluarea băncii tehnice. ”The Special One” nu exclude însă ca acestea să se concretizeze, însă doar după ultimul meci al sezonului al Benficăi.

”Se vorbește mereu despre Real Madrid, dar eu încerc să evit acest subiect. Nu am avut nicio discuție nici cu președintele, nici cu persoane importante de la Real Madrid.

În ultima parte a sezonului, nu negociez cu nimeni. Nu am avut niciun contact cu Real Madrid și

până la ultimul meci din campionat nu voi avea.

După aceea va exista o săptămână în care voi avea libertatea să vorbesc cu oricine consider de cuviință”, a spus Jose Mourinho în cadrul unei conferințe de presă..