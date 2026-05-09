Totuși, acest lucru a fost doar un ”teaser” pentru că adevăratul spectacol avea să înceapă câteva minute mai târziu.
FOTO ȘI VIDEO Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Cu doar câteva momente înainte de fluierul de start al meciului U Cluj - Rapid, câțiva suporteri ardeleni au aruncat câteva role de hârtie pe teren, ceea ce a făcut ca arbitrul Rareș Vidican să întârzie startul partidei.
Imediat după ce Vidican a fluierat startul partidei, suporterii ardeleni au oferit un moment impresionant.
Din tribunele de pe Cluj Arena au zburat pe suprafața terenului mii de role de hârtie, care au format un zid alb de jur împrejurul gazonului.
Arbitrul Rareș Vidican a fluierat oprirea jocului, însă centralul a fost surprins zâmbind, și el impresionat de atmosfera creată de fanii ”Șepcilor Roșii”. Jucătorii celor două formații au strâns hârtia adunată pe teren, astfel încât reluarea jocului să nu fie întârziată prea mult.
