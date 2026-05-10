Un incident șocant a avut loc la un turneu juvenil de fotbal organizat în Vendin-le-Vieil, acolo unde un copil de doar nouă ani a fost agresat violent de mai mulți adversari după finala competiției.

Victima, Mattheo, legitimat la AS Auchy-les-Mines, ar fi fost atacată de cinci copii de la AFC Creil. Potrivit martorilor, băiatul a fost pus la pământ și lovit repetat cu pumnii și picioarele în zona feței și a corpului.

Scenele dramatice au durat aproximativ 30 de secunde, până când un adult a intervenit. Presa franceză susține că persoana care a despărțit copiii ar fi fost chiar antrenorul echipei din Creil.

Mattheo a fost transportat de urgență la spitalul din Lens pentru investigații medicale, medicii dorind să excludă o posibilă accidentare la cap. Din fericire, starea sa fizică nu este gravă, însă șocul psihologic este unul puternic.

Președintele clubului AS Auchy-les-Mines, Julien Borie, s-a declarat revoltat de cele întâmplate și a anunțat că va sesiza Liga din Hauts-de-France pentru sancțiuni dure.

„Nu am văzut niciodată asemenea violențe la un nivel atât de mic de vârstă”, a transmis oficialul francez.

La două zile după incident, AFC Creil a publicat un comunicat oficial pe Facebook în care și-a cerut scuze lui Mattheo, familiei sale și clubului rival.

