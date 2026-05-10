Pugilistul britanic Daniel Dubois şi-a adjudecat titlul de campion mondial la categoria grea (versiunea WBO), după ce l-a învins pe deţinătorul centurii, compatriotul său Fabio Wardley, prin KO tehnic, în cadrul unei gale desfăşurate sâmbătă la Manchester, informează AFP.

Pugilistul în vârstă de 28 de ani a intrat astfel în posesia unei centuri după ce pierduse titlul IBF în faţa ucraineanului Oleksandr Usik în iulie 2025. Meciul a început însă prost pentru Dubois, care a fost pus la podea în primele secunde şi apoi a îngenuncheat în runda a treia după o lovitură puternică de dreapta a lui Wardley.

Dar londonezul a trecut apoi în avantaj şi a dezlănţuit o serie de combinaţii devastatoare împotriva adversarului său în vârstă de 31 de ani, a cărui faţă era acoperită de sânge în runda a şasea.

În runda a noua, Wardley, puternic tumefiat, abia mai putea vedea cu ochiul drept. În cele din urmă, arbitrul Howard Foster a oprit lupta în runda a unsprezecea.

Agerpres