Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Portarul român, care după transferul la Celta Vigo a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din vestiar, a avut o prestație de excepție și a avut patru intervenții cruciale în fața elevilor lui Diego Simeone.

Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături

În urma victoriei obținute pe terenul lui Atletico Madrid, Celta Vigo s-a apropiat la patru puncte de locurile de Champions League.

Evoluția lui Ionuț Radu l-a impresionat și pe căpitanul Borja Iglesias, cel care, în minutul 62, a marcat unicul gol al întâlnirii. După meci, Iglesias a avut cuvinte de laudă la adresa goalkeeper-ului român și l-a numit mai în glumă, mai în serios ”puțin nebun”.

”Cred că am făcut un meci foarte bun, mai ales din punct de vedere defensiv, suferind în multe momente, pentru că este greu să vii aici și să nu suferi... Să poți câștiga pe un asemenea stadion este extraordinar.

Radu a avut câteva intervenții foarte bune, ne ajută enorm, e puțin nebun și contribuie foarte mult atât pe teren, cât și în afara lui. Sunt foarte fericit pentru el.

Această echipă, chiar și în cele mai complicate momente ale sezonului, a continuat să creadă și să viseze. Nu este ușor să concurezi la acest nivel, trebuie apreciat foarte mult acest lucru. Suntem foarte fericiți că suntem implicați în această luptă... Cred că merităm asta”, a spus Borja Iglesias, conform DAZN.