Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Celta Vigo, echipa la care apără Ionuț Radu, a făcut un meci uriaș pe ”Metropolitano”, unde a învins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 1-0, în etapa cu numărul 35 din La Liga. 

TAGS:
Ionut RaduCelta VigoAtletico Madridborja iglesias
Din articol

Portarul român, care după transferul la Celta Vigo a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din vestiar, a avut o prestație de excepție și a avut patru intervenții cruciale în fața elevilor lui Diego Simeone. 

Borja Iglesias: ”Ionuț Radu e puțin nebun!”

  • Ionut radu 14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În urma victoriei obținute pe terenul lui Atletico Madrid, Celta Vigo s-a apropiat la patru puncte de locurile de Champions League. 

Evoluția lui Ionuț Radu l-a impresionat și pe căpitanul Borja Iglesias, cel care, în minutul 62, a marcat unicul gol al întâlnirii. După meci, Iglesias a avut cuvinte de laudă la adresa goalkeeper-ului român și l-a numit mai în glumă, mai în serios ”puțin nebun”.

Cred că am făcut un meci foarte bun, mai ales din punct de vedere defensiv, suferind în multe momente, pentru că este greu să vii aici și să nu suferi... Să poți câștiga pe un asemenea stadion este extraordinar.

Radu a avut câteva intervenții foarte bune, ne ajută enorm, e puțin nebun și contribuie foarte mult atât pe teren, cât și în afara lui. Sunt foarte fericit pentru el.

Această echipă, chiar și în cele mai complicate momente ale sezonului, a continuat să creadă și să viseze. Nu este ușor să concurezi la acest nivel, trebuie apreciat foarte mult acest lucru. Suntem foarte fericiți că suntem implicați în această luptă... Cred că merităm asta”, a spus Borja Iglesias, conform DAZN.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM pe Sport.ro| Oaspeții, în ”zona fierbinte”
FC Botoșani - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM pe Sport.ro| Oaspeții, în ”zona fierbinte”
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Jose Mourinho a făcut anunțul despre revenirea la Real Madrid
Jose Mourinho a făcut anunțul despre revenirea la Real Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Iranienii i-au învins pe americani

E gata! Iranienii i-au învins pe americani

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia



Recomandarile redactiei
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături
Un patron din Superligă o face praf pe FCSB înainte de baraj: ”Nu e deloc de speriat”
Un patron din Superligă o face praf pe FCSB înainte de baraj: ”Nu e deloc de speriat”
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Alte subiecte de interes
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!