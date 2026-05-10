Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Totuși, Gaziantep nu are emoții cu privire la retrogradare, astfel că turcii își concentrează toată atenția pe următorul sezon și sunt deciși să îi dea timp lui Mirel Rădoi.

În momentul în care Rădoi a fost numit la Gaziantep, conducătorii clubului subliniau că se bazează pe antrenorul român pentru a construi o echipă tânără, capabilă să ridice pretenții. În acest moment, situația nu este una prea bună în ceea ce privește lotul lui Gaziantep. Din cauza problemelor financiare, mai mulți jucători vor părăsi echipa în vară.

Conform GSP, șefii de la Gaziantep sunt deciși să îi lase pe mână lui Mirel Rădoi nu mai puțin de 3 milioane de euro pentru a întări echipa în această vară.

Mirel Rădoi: ”Este prima dată în cariera mea când am suferit trei înfrângeri consecutive!”

Antrenorul român a vorbit după a treia înfrângere consecutivă pe banca lui Gaziantep și a explicat că echipa lui nu merita să piardă meciul cu Goztepe.

„Deși au executat mai multe cornere și lovituri fixe decât noi, nu cred că rezultatul a fost corect, având în vedere jocul de pe teren.

Nu a fost un meci ușor pentru noi. Am început jocul prost în general. Am primit un gol din cauza unei greșeli individuale în urma unei pase. Ulterior, am reușit să egalăm și să stabilim echilibrul în joc.

Cu toate acestea, eram conștienți că adversarul nostru va juca om la om în aproape fiecare zonă a terenului, iar acest lucru a făcut meciul și mai dificil pentru noi. După golul primit devreme, am avut prea multe pierderi simple de balon în zone în care nu eram sub presiune și unde adversarul nici măcar nu intervenea. Drept urmare, înfrângerea a devenit inevitabilă”, a declarat Mirel Rădoi, conform presei din Turcia.

Mirel Rădoi a recunoscut că este o perioadă dificilă pentru el, pentru că nu a reușit să câștige niciun meci pe banca lui Gaziantep de la venirea din aprilie.

„În vestiar, am discutat în detaliu ce trebuie să facem corect.

Este o perioadă dificilă pentru mine; pentru că este prima dată în cariera mea când am suferit trei înfrângeri consecutive. În aceste meciuri, în ciuda faptului că am creat un total de șaisprezece ocazii de a marca, am reușit să marcăm doar un gol.”, a adăugat Mirel Rădoi.