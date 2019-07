Infragerea cu Simona Halep de la Wimbledon a pus-o pe ganduri! Serena Williams a anuntat CAND se retrage din tenis

Serena Williams a vorbit despre retragerea din activitate dupa infrangerea cu Simona Halep din finala Wimbledon.

Serena Williams crede ca se va retrage in urmatorii 3-5 ani, desi are deja 36 de ani. Americanca e convinsa si ca Roger Federer, 37 ani, va proceda la fel. Ambii veterani au pierdut finale la Wimbledon in weekend, dar nu vor sa renunte.



Serena Williams: Sunt pe drumul cel bun!

"Indiferent cum te uiti, eu si Roger Federer nu o sa mai fim pe aici in 3, 4, 5 ani. Acum e sansa sa vii sa ne vezi cum jucam, ma gandesc. Nu stiu ce sa spun despre viitorul meu, cred ca o sa fie diferit. Simt ca sunt in continuare incredibil de competitiva, altfel nu mai ieseam pe teren. Simt ca sunt pe calea cea buna si cred ca voi reveni acolo unde vreau eu sa fiu", a spus Serena Williams.



Serena Williams, 3 finale Grand Slam pierdute dupa ce a nascut!

Serena Williams a revenit dupa ce a devenit mama, perioada in care a iesit din top 100 WTA. Ea a jucat deja doua finale la Wimbledon si una la US Open, insa le-a pierdut pe toate, ultima in fata Simonei Halep la Londra. In clasamentul WTA, Serena Williams a urcat pana pe locul 9, in timp ce victoria din finala a propulsat-o pe Halep pe locul 4.

Serena Williams are 23 de trofee Grand Slam in palmares si e considerata cea mai buna jucatoare de tenis din toate timpurile.

Simona Halep isi prezinta trofeul cucerit la Wimbledon in fata Serenei Williams diseara pe National Arena LIVESTREAM pe Sport.ro, de la ora 19:00.