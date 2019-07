"Va fi altfel la Genk decat la Fiorentina!" Cyril Thereau a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi, scandalul Armata - Becali si despre victoria Simonei Halep de la Wimbledon

Cyril Thereau joaca in Serie A si la 36 de ani.

Unul dintre cei mai apreciati stranieri din Liga 1 din ultimii 15 ani, Cyril Thereau, joaca in continuare la 36 de ani in Serie A, pentru Fiorentina. El a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi de la echipa italiana si dezvaluie motivul pentru care nu a reusit atunci sa se impuna, insa si cum s-a schimbat si considera ca va avea succes in Belgia.



"Eu cred ca se va descurca bine acolo. Este un jucator care are calitati. Cand era la Fiorentina era prea tanar si ii lipsea forta fizica, dar acum are calitate si are picioare bune. Va fi altfel la Genk, o sa fie bine" a spus Cyril Thereau pentru Prosport.

"Pentru mine exista o singura Steaua Bucuresti"

Thereau a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB, in sezonul 2006/2007, cand a marcat 10 goluri in 17 partide de Liga 1 si a fost vandut apoi la Anderlecht cu 2.5 milioane de euro.



"Pentru mine exista o singura echipa Steaua Bucuresti, cea patronata de Gigi Becali, care acum are alt nume, FCSB, si nu stiu de ce. Pacat ca nu mai poate folosi numele de Steaua. Intr-adevar (Gigi Becali) este cel mai diferit sa zicem, insa este o persoana buna in interior si asta este cel mai important. Mie oricum nu-mi plac persoanele prea normale, deci am o amintire placuta in ceea ce il priveste si il respect mult. Tin legatura cu MM (Mihai Stoica) si Gabriel Bostina, care a fost si cel mai bun prieten de-ai mei, dar nu vorbim prea des.

Imi lipsesc relatia cu suporterii din Ghencea si atmosfera de pe acel stadion. Cand eram acolo era frumoasa rivalitatea dintre Steaua, Dinamo si Rapid Bucuresti" a spus Thereau.

Thereau e atasat de Romania si s-a bucurat si pentru victoria Simonei Halep de la Wimbledon: "Am vazut meciul impotriva lui Williams. Simona este puternica si cred ca va deveni din nou cea mai buna jucatoare din lume" a mai spus Thereau.