De ce se enerveaza Halep pe cei din loja in timpul meciurilor! Daniel Dobre a explicat totul: "Mi se pare putin deplasat sa spui asta!"

Simona Halep a fost surprinsa certandu-i pe cei din loja ei in timpul meciurilor.

Daniel Dobre a vorbit despre relatia pe care o oare cu Simona Halep in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Antrenorul a explicat de ce Simona Halep cere, de multe ori in timpul meciurilor, ca loja ei sa fie mai activa, sa aplaude.

Dobre a explicat ca nu este vorba de sentimente de subestimare din partea staff-ului si ca faptul ca sportivul cere sustinerea si incurajarea echipei sale nu inseamna ca antrenorul sau preparatorii fizici sunt tratati ca niste sclavi.

Daniel Dobre sustine ca aceste comportamente sunt perfect normale in timpul unui meci de tenis, care nu beneficiaza de aceeasi atmosfera pe tot parcursul lui.

"Eu nu m-am simtit subestimat si a interpreta acest lucru ca o subestimare mi se pare un pic deplasat. Exista, daca ne uitam la alte meciuri si la alti jucatori, momente in care loja sportivului este mai energica, se sare, se tipa, si momente in care loja este tacuta. Deci, jucatorii nu au nevoie de aceeasi energie din afara. Esita momente in care se simt coplesiti sau ca nu au sustinere din tribune si e nevoie de asta.

Nu are nicio legatura cu sclavia. Suntem prieteni. Simona face lucruri placute pentru noi. Nu ar rezista nimeni intr-o atmosfera neprietenoasa. Faptul ca are nevoie de incurajare este foarte ok, faptul ca se mai supara sau mai tipa este la fel de ok, pentru ca altfel nu te poti descarca. Unii tipa, rup rachete, tipa la cei din loja, fiecare sportiv se manifesta altfel. Dar, din punctul de vedere al respectului, ea este intotdeauna acolo. Nu are nicio legatura cu ce s-a spus despre subestimare, sclavie sau ce s-a mai spus", a explicat Daniel Dobre la PRO X.