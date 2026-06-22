NEWS ALERT Campioana de la Wimbledon, suspendată 4 ani din tenis! Decizia luată de ITIA

Campioana de la Wimbledon, suspendată 4 ani din tenis! Decizia luată de ITIA Tenis
SPORT.RO
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Fosta campioană de Grand Slam nu va mai putea juca până în 2030.

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Marketa VondrousovaITIAsuspendare Marketa Vondrousova
Din articol

Marketa Vondrousova (26 de ani), campioana de la Wimbledon 2023, a fost suspendată pentru patru ani după ce a refuzat să se supună unui control antidoping efectuat la domiciliul său în decembrie 2025.

Decizia a fost anunțată luni, 28 iunie, de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care a precizat că sportiva din Cehia nu a furnizat proba solicitată de ofițerii antidoping.

Marketa Vondrousova, suspendată 4 ani din tenis!

Jucătoarea a invocat probleme legate de sănătatea mintală (DETALII AICI), însă instanța a decis că nu există o justificare suficientă pentru refuzul testării.

Marketa Vondrousova

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Conform regulamentului, refuzul unui control este sancționat la fel ca un test pozitiv, pentru a preveni situațiile în care sportivii ar evita verificările.

Suspendarea expiră pe 21 iunie 2030, iar până atunci Vondrousova nu va putea participa la competiții organizate sub egida ITF, WTA, ATP, turneelor de Grand Slam sau federațiilor naționale.

Fostul număr #6 mondial are în palmares trei titluri WTA, cel mai important fiind Wimbledon 2023. De asemenea, a disputat finala de la Roland Garros în 2019, pierdută în fața lui Ashley Barty.

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