Marketa Vondrousova (26 de ani), campioana de la Wimbledon 2023, a fost suspendată pentru patru ani după ce a refuzat să se supună unui control antidoping efectuat la domiciliul său în decembrie 2025.

Decizia a fost anunțată luni, 28 iunie, de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care a precizat că sportiva din Cehia nu a furnizat proba solicitată de ofițerii antidoping.

Marketa Vondrousova, suspendată 4 ani din tenis!

Jucătoarea a invocat probleme legate de sănătatea mintală (DETALII AICI), însă instanța a decis că nu există o justificare suficientă pentru refuzul testării.