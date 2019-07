"Daca s-ar intampla asta, Simona n-ar mai pierde niciun meci tot anul!" Daniel Dobre stie care e secretul victoriilor lui Halep. Dezvaluirea antrenorului

Simona Halep a castigat in premiera Grand Slam-ul pe iarba la Wimbledon 2019!

Simona Halep a facut un turneu excelent la Wimbledon si a invins-o in finala turneului pe Serena Williams, scor 6-2 6-2.

Forma excelenta a ajutat-o, bineinteles, alaturi de mentalul de fier pe care l-a avut de aceasta data. Totusi, un plus de care a beneficiat Simona Halep la Londra a fost si prezenta lui Darren Cahill, fostul ei antrenor, la toate antrenamentele ei si sfaturile pretioase primite de la fostul ei antrenor.

Actualul antrenor, Daniel Dobre, a marturisit ca prezenta lui Cahill ii face bine Simonei si a recunoscut ca l-a invitat personal pe australian sa se intoarca in echipa romancei. Dobre e convins ca daca acest lucru se va intampla, Halep va fi victorioasa la toate turneele ramase in acest an.

"Vorbesc cu Darren. Nu am nicio problema sa cer sfaturi. Cand am o problema, ma consult chiar si cu cei mai tineri. Eu l-am chemat pe Darren, daca poate sa vina.

Bineinteles ca imi doresc sa o antrenez in continuare pe Simona, dar il vreau si pe Darren. Cu Darren langa noi, n-ar mai pierde niciun meci tot anul!", a spus Daniel Dobre la Marius Tuca Show.

Antrenorul Simonei Halep a avut numai cuvinte de lauda pentru Darren Cahill si a declarat ca nu se teme daca australianul ar relua colaborarea cu romanca. "El ma trateaza ca un egal. Cand lucrezi cu cineva pe picior de egalitate si te respecti, nu e nicio problema. Cel mai important sa vorbeasca aceeasi limba despre tenisul jucatorului", a declarat Dobre.

Simona Halep spera ca Darren Cahill sa revina

"M-am simtit un pic pierduta cand mi-a spus ca ne vom desparti, dar eram si increzatoare. Stiam ca daca pun in practica ce mi-a spus in ultimii trei-patru ani voi avea o sansa buna cand voi intra pe teren.

Ne-am despartit, dar inca vorbim si este prietenul meu, este alaturi de mine tot timpul. A venit sa-mi vada meciurile, imi da sfaturi in continuare, dar prietenesti. Sper ca Darren sa se intoarca. Sa speram ca acest rezultat il va aduce inapoi", a declarat Simona Halep intr-un interviu pentru The Guardian.

Darren Cahill si Simona Halep s-au despartiti in noiembrie 2018, iar explicatia australianului a fost aceea ca isi doreste sa fie mai aproape de familia sa. Totusi, cei doi au ramas prieteni, au pastrat legatura si s-a vorbit de multe ori despre faptul ca Cahill va reveni alaturi de Simona Halep.