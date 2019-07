Simona Halep aduce trofeul Wimbledon pe National Arena LIVESTREAM, ora 19:00! Urmareste aici tot evenimentul

Simona Halep le prezinta romanilor trofeul cucerit la Wimbledon livestream pe Sport.ro de la ora 19:00!

Simona Halep e noua campioana de la Wimbledon, un nou motiv de mandrie pentru romani, dupa victoria de anul trecut de la Roland Garros. Halep a fost invitata de Federatia Romana de Tenis la un eveniment pe National Arena, unde zeci de mii de oameni sunt asteptati, intrarea fiind libera. Anul trecut, 20.000 de oameni au venit sa salute regina tenisului feminin.







Ion Tiriac: Iubitorii tenisului vor s-o felicite pe Simona Halep!



Simona Halep isi va prezenta publicului din Romania trofeul cucerit sambata la Wimbledon, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, 17 iulie, incepand cu ora 19. Accesul publicului va fi gratuit.Dl. Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis: „I-am transmis personal doamnei Primar General Gabriela Firea rugamintea ca Primaria sa ne puna la dispozitie Arena Nationala si logistica necesara organizarii acestui eveniment si am gasit, la fel ca intotdeauna, intelegerea necesara, drept pentru care ii adresez public multumirile Federatiei Romane de Tenis. Sunt convins ca iubitorii sportului din Bucuresti si nu numai vor fi incantati sa o felicite la scena deschisa pe marea noastra campioana".

Ce a declarat Simona Halep la revenirea de la Wimbledon



"Nu a fost atat de usor in finala pe cat a parut. Emotional a fost destul de greu, a fost o incarcatura mare, dar am fost clara in tactica mea. Consider ca am facut meciul perfect, in ziua perfecta. Nu m-am gandit nicio clipa la scor sau la ce se intampla pe teren. Am vrut doar sa imi fac treaba si sa imi joc sansa. Am primit sfaturi inainte de finala de la Darren Cahill, dar sfaturi prietenesti. Antrenorul meu oficial este acum Daniel Dobre", a spus Simona Halep.

"Serviciul Serenei este cel mai puternic din circuitul feminin. Dar lovituri de dreapta si rever la fel de puternice pot sa spun ca mai au si alte jucatoare din circuit. Insa Serena este cea mai buna jucatoare de tenis din toate timpurile si ocupa primul loc la orice. Am simtit ca Serena a fortat in setul doi si am stiut ca trebuie sa dau 100% la fiecare punct. Pentru ca ea atunci cand revine o face foarte bine si poate domina meciul in orice moment. Asa ca am stat concentrata pe tactica mea si a fost foarte bine. La final a fost o intalnire deosebita, am fost foarte onorata sa dau mana cu membrii familiei regale. A fost un moment unic sa joc in fata familiei regale, chiar am fost impresionata", a adaugat numarul 4 mondial.

Simona Halep spune ca victoria la Wimbledon este un vis devenit realitate avand in vedere ca in Romania nu exista terenuri de tenis pe iarba. "Este un succes enorm pentru ca, se stie, nu avem teren de tenis pe iarba in Romania. De fapt, nu multe tari au terenuri de iarba. E greu cand suntem copii sa credem ca vom avea sansa sa jucam la Wimbledon si sa si castigam. Dar acum visul a devenit realitate si sper sa fiu o inspiratie pentru tanara generatie. Sa creada in ei ca orice e posibil si niciodata sa nu cedeze. De fiecare data cand joc simt ca tot publicul este cu mine. Nu am nici cel mai mic dubiu, pentru ca oamenii mi-au aratat intotdeauna o sustinere neconditionata. Trofeul de la Wimbledon il voi pune langa cel de la Roland Garros. E mai important decat atunci cand am ajuns numarul 1 mondial. Un turneu de Grand Slam e mereu mai important si mai deosebit pentru jucatori", a mentionat ea.

Gica Hagi a inspirat-o pe Simona Halep sa lupte pentru cariera ei in tenis. "Gheorghe Hagi a fost modelul meu de cand eram copil, m-a inspirat si m-a facut sa cred ca se poate, chiar daca e vorba despre sporturi diferite. Insa o legatura directa cu dansul nu am avut", a mai spus Halep.