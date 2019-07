Anul carierei pentru Simona Halep?! "Poate castiga US Open si sa termine pe locul 1 WTA" Care e atuul romancei in acest sezon

Simona Halep a castigat Wimbledon si se pregateste de startul sezonului pe hard.

Simona Halep a reusit sa cucereasca trofeul de la Wimbledon, astfel ca si-a trecut in palmares si Grand Slam-ul pe iarba, dupa cel pe zgura.

Acum, pentru romanca urmeaza sezonul pe hard, care anul trecut s-a dovedit a fi unul extrem de bun. In 2018, Simona a castigat la Rogers Cup si a jucat finala la Cincinnati. In ciuda rezultatului slab de la US Open de anul trecut, Daniel Dobre spune ca Simona Halep are toate datele necesare pentru a se impune in Statele Unite si pentru a termina anul pe primul loc WTA.

"Pe suprafata hard Simona sta foarte bine. Nu am facut socoteala, dar s-ar putea sa aiba tot atatea turnee castigate pe hard, cat are pe zgura, dar nu am facut aceasta statistica. La o simpla enumerare a lor, se poate vedea ca are capacitatea de a juca foarte bine pe hard. Eu cred ca va juca bine si la US Open. Are acea semifinala pierduta cu Pennetta. Avea o sansa buna atunci sa castige US Open, a castigat Pennetta, deci intre ele doua s-a decis castigatoarea. Nu vad de ce anul asta nu poate castiga turneul! Nu ai nicio garantie. Vom merge inainte la turneele pregatitoare, la Toronto si la Cincinnati, unde are puncte de aparat. Pentru a fi numarul unu la final de an, aceste puncte nu conteaza, conteaza ce face anul acesta. Iar rezultatele pe care le-a avut pana acum sunt bune si cred ca are tot timpul sa-si faca punctele pentru a redeveni numarul unu. Are dispozitia necesara, ii place sa se antrezene, sa joace, nu s-a dat niciodata inapoi, chiar daca a pierdut unele meciuri.

Eu am incredere si in castigarea US Open si in tentativa de a ajunge numarul 1 la sfarsitul anului", a declarat Daniel Dobre la PRO X.

Jucatoarele din top, putine puncte de aparat in urmatoarele turnee

La Rogers Cup, Simona Halep are de aparat 900 de puncte, in timp ce Barty trebuie sa aprere doar 350, Osaka doar 1 punct, iar Pliskova 60 de puncte.

La Cincinnati, Simona Halep trebuie sa apere 585 de puncte, Barty 105, iar Osaka si Pliskova au de aparat acelasi numar de puncte ca si la Rogers Cup.

Situatia difera in favoarea Simonei Halep in cazul Grand Slam-ului de la US Open. Aici, romanca are de aparat doar 10 puncte si poate recupera mult cu o performanta cat mai buna. Barty trebuie sa apere 240 de puncte, Pliskova 430, iar Naomi Oasaka, cea care s-a impus anul trecut, poate pierde 2000 de puncte in cazul in care este eliminata in primul tur.