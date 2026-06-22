Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a susținut recent că Florin Tănase urmează să aibă o discuție finală cu finanțatorul Gigi Becali pentru clarificarea viitorului său la echipă. Până la acea rundă de negocieri, fotbalistul a ales să se deconecteze complet, petrecându-și timpul pe litoral.

Soția starului de la FCSB, Medeea, a publicat imagini pe rețelele de socializare în care jucătorul apare alături de ea și de fiul lor, bucurându-se de o plimbare pe apă cu o ambarcațiune rapidă în formă de mașină. „Zâmbete, viteză și aer sărat”, au fost cuvintele prin care Medeea a descris momentul.

Tănase beneficiază de o perioadă de repaus prelungită față de colegii săi de club care au efectuat deja vizita medicală. Acest lucru se datorează faptului că mijlocașul ofensiv a participat la acțiunile echipei naționale, el evoluând în partidele amicale cu Georgia și Țara Galilor, primele sub comanda noului selecționer, Gheorghe Hagi.