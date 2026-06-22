FOTO Cum a fost surprins Florin Tănase, după ce Mihai Stoica a anunțat întâlnirea decisivă cu Gigi Becali

Cum a fost surprins Florin Tănase, după ce Mihai Stoica a anunțat întâlnirea decisivă cu Gigi Becali Fotbal intern
SPORT.RO
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Atacantul de 31 de ani profită de ultimele zile de vacanță alături de familie, înainte de a se așeza la masa negocierilor pentru prelungirea contractului.

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FCSBGigi BecaliMihai Stoicaflorin tanase
Din articol

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a susținut recent că Florin Tănase urmează să aibă o discuție finală cu finanțatorul Gigi Becali pentru clarificarea viitorului său la echipă. Până la acea rundă de negocieri, fotbalistul a ales să se deconecteze complet, petrecându-și timpul pe litoral.

Soția starului de la FCSB, Medeea, a publicat imagini pe rețelele de socializare în care jucătorul apare alături de ea și de fiul lor, bucurându-se de o plimbare pe apă cu o ambarcațiune rapidă în formă de mașină. „Zâmbete, viteză și aer sărat”, au fost cuvintele prin care Medeea a descris momentul.

Tănase beneficiază de o perioadă de repaus prelungită față de colegii săi de club care au efectuat deja vizita medicală. Acest lucru se datorează faptului că mijlocașul ofensiv a participat la acțiunile echipei naționale, el evoluând în partidele amicale cu Georgia și Țara Galilor, primele sub comanda noului selecționer, Gheorghe Hagi.

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Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
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Cifrele lui Tănase în sezonul trecut

În stagiunea recent încheiată, în care FCSB a terminat pe poziția a doua în play-out, Tănase a fost un jucător esențial pentru obținerea calificării în preliminariile Conference League. Atacantul a marcat 17 goluri și a oferit nouă pase decisive în cele 52 de partide oficiale disputate în toate competițiile. Contribuția sa a fost vizibilă și la barajul pentru cupele europene, unde a marcat în semifinala cu FC Botoșani (4-3 după prelungiri) și a oferit o pasă decisivă în finala cu Dinamo (2-1 după prelungiri).

Cotat la 1,8 milioane de euro de portalurile de specialitate, Florin Tănase a revenit la FCSB în 2024, după experiențele din străinătate la Al-Jazira și Al-Okhdood. În prezent, cel mai bine cotat jucător din lotul echipei este Daniel Bîrligea, evaluat la 4,5 milioane de euro, după transferul lui Darius Olaru în Belgia.

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