Daniel Dobre, gata sa se dea la o parte! "M-as bucura si maine sa vina la Bucuresti" Antrenorul Simonei Halep, declaratie superba

Simona Halep este antrenata de Daniel Dobre, insa la Wimbledon a primit foarte mult ajutor de la Darren Cahill.

Simona Halep a incheiat anul trecut colaborarea cu Darren Cahill, cel alaturi de care a castigat primul Grand Slam al carierei, iar acum are parte de sfaturile lui Daniel Dobre.

Cu toate ca Dobre este antrenorul oficial, Halep a fost ajutata in parcursul pana la trofeul de la Wimbledon si de Darren Cahill. Antrenorul australian a fost prezent la toate sedintele de pregatire ale Simonei si i-a dat sfaturi.

Daniel Dobre a avut numai cuvinte de lauda pentru Cahill si a spus ca este pregatit sa se dea la o parte sau sa antreneze impreuna cu el in cazul in care australianul decide sa se intoarca in echipa Simonei Halep.

"Ne intelegem foarte bine. Si eu am de invatat de la el, si el ma mai intreaba unele lucruri. Pentru noi, jucatorul e important. Si, daca jucatorul are nevoie de unul dintre noi sau de amandoi sau de niciunul, noi suntem dispusi sa respectam aceasta decizie pentru ca tinem la Simona si ar fi un mod egoist de a vedea lucrurile doar pentru noi. Din punctul meu de vedere, m-as bucura si maine sa vina la Bucuresti si sa ne antrenam, chiar daca sa spunem eu nu voi mai fi acolo, dupa parerea mea, Darren are cea mai buna influenta asupra Simonei.

Da, tin mai mult la Simona decat la mine. Sunt antrenori si antrenori, eu intotdeauna am pus sportivul inainte, nu numai pe Simona, ci pe toti sportivii pe care i-am antrenat. Degeaba esti acolo daca nu te intelegi cu sportivul sau nu poti sa-l ajuti cum trebuie sau esti acolo numai pentru interesele personale. Tu ca antrenor totdeauna trebuie sa vrei binele sportivului indiferent la ce nivel", a explicat Daniel Dobre la PRO X.