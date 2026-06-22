Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii ardeleni. Când și unde se joacă Dinamo Kiev - „U” Cluj

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii ardeleni. Când și unde se joacă Dinamo Kiev - „U” Cluj Europa League
SPORT.RO
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U Cluj a anunțat detaliile oficiale ale confruntărilor din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Ardelenii vor juca prima manșă în deplasare, pe un teren neutru.

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Universitatea Cluj a dezvăluit datele și orele de start pentru cele două manșe împotriva ucrainenilor. Așadar, ardelenii sunt gata să-și înceapă aventura europeană din acest sezon.

Meciul tur în Polonia, returul pe Cluj Arena

Confruntarea tur dintre Dinamo Kiev și „U” Cluj se va disputa în Polonia, pe data de 9 iulie, cu începere de la ora 20:00 (ora României). Manșa secundă, care va stabili echipa calificată mai departe, este programată o săptămână mai târziu, pe 16 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Cluj Arena.

„Știm orele de start pentru cele două partide cu Dinamo Kiev din primul tur al preliminariilor UEFA Europa League. Partida tur se va disputa pe 9 iulie, de la ora 19:00 (ora 20:00 în România), pe Arena Lublin. Returul va avea loc o săptămână mai târziu pe Cluj Arena, de la ora 20:30”, au transmis reprezentanții clubului pe rețelele de socializare.

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Fără limită de bilete pentru suporteri

Fanii clujeni au primit asigurări că pot face deplasarea în număr mare la meciul din Polonia. Potrivit conducerii clubului, accesul pe stadion nu va fi restricționat de către echipa gazdă, iar tichetele urmează să fie scoase la vânzare pe internet.

„În urma discuțiilor cu Dinamo Kiev, clubul nostru a primit asigurări că numărul biletelor pentru suporterii FC Universitatea Cluj care vor face deplasarea în Polonia nu va fi limitat de organizatori. Biletele pentru partida de la Lublin vor putea fi achiziționate online în perioada următoare”, a mai transmis gruparea ardeleană.  

Suporterii care își asigură un abonament până pe data de 24 iunie beneficiază de acces gratuit la meciurile europene de pe teren propriu, dar și de prioritate la achiziționarea tichetelor pentru jocurile din deplasare.  

Dacă vor reuși să o elimine pe formația din Ucraina, ardelenii vor juca în turul al doilea preliminar al Europa League contra lui PAOK Salonic, echipă care a încheiat pe locul al treilea în ultimul sezon al campionatului din Grecia. Meciurile din această fază a competiției continentale sunt stabilite pentru datele de 23 și 30 iulie.

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