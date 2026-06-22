Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii ardeleni. Când și unde se joacă Dinamo Kiev - „U” Cluj

Universitatea Cluj a dezvăluit datele și orele de start pentru cele două manșe împotriva ucrainenilor. Așadar, ardelenii sunt gata să-și înceapă aventura europeană din acest sezon.

Meciul tur în Polonia, returul pe Cluj Arena

Confruntarea tur dintre Dinamo Kiev și „U” Cluj se va disputa în Polonia, pe data de 9 iulie, cu începere de la ora 20:00 (ora României). Manșa secundă, care va stabili echipa calificată mai departe, este programată o săptămână mai târziu, pe 16 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Cluj Arena.

„Știm orele de start pentru cele două partide cu Dinamo Kiev din primul tur al preliminariilor UEFA Europa League. Partida tur se va disputa pe 9 iulie, de la ora 19:00 (ora 20:00 în România), pe Arena Lublin. Returul va avea loc o săptămână mai târziu pe Cluj Arena, de la ora 20:30”, au transmis reprezentanții clubului pe rețelele de socializare.