Cum poate reveni Simona Halep pe locul 1 WTA! Calcule complete pentru sezonul pe hard! Cate puncte trebuie sa apere campioana de la Wimbledon in perioada urmatoare

Simona Halep a castigat Wimbledon si a reusit sa urce trei pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 4.

Totusi, revenirea pe primul loc in ierarhia WTA este departe pentru romanca. Ea are de recuperat 672 de puncte fata de liderul mondial, Ashleigh Barty, insa in perioada urmatoare, in sezonul pe hard, Halep trebuie sa apere nu mai putin de 1495 de puncte.

Simona Halep a avut un sezon bun pe hard anul trecut, a castigat Rogers Cup intr-o finala uc Sloane Stephens, cea pe care o invinsese si in meciul care i-a adus trofeul de la Roland Garros. La Cincinnati a ajuns in finala si a fost invinsa de Kiki Bertens, scor 6-2 6-7 2-6.

Speranta Simonei Halep pentru a recupera puncte - in cazul in care le apara pe cele de la Rogers Cup si Cincinnati - este US Open. Anul trecut, romanca a fost eliminata inca din primul tur la Flushing Meadows de Kaia Kanepi.

TOP 5 WTA in acest moment

1. Ashleigh Barty - 6605 puncte

2. Naomi Osaka - 6257 puncte

3. Karolina Pliskova - 6055 puncte

4. Simona Halep - 5933 puncte

5. Kiki Bertens - 5130 puncte

Jucatoarele din top, putine puncte de aparat in urmatoarele turnee

La Rogers Cup, Simona Halep are de aparat 900 de puncte, in timp ce Barty trebuie sa aprere doar 350, Osaka doar 1 punct, iar Pliskova 60 de puncte.

La Cincinnati, Simona Halep trebuie sa apere 585 de puncte, Barty 105, iar Osaka si Pliskova au de aparat acelasi numar de puncte ca si la Rogers Cup.

Situatia difera in favoarea Simonei Halep in cazul Grand Slam-ului de la US Open. Aici, romanca are de aparat doar 10 puncte si poate recupera mult cu o performanta cat mai buna. Barty trebuie sa apere 240 de puncte, Pliskova 430, iar Naomi Oasaka, cea care s-a impus anul trecut, poate pierde 2000 de puncte in cazul in care este eliminata in primul tur.

Simona Halep va reveni in competitie la Rogers Cup. Primul sau meci la turneul din Canada este programat pe 7 august.