FCSB l-a prezentat oficial săptămâna trecută pe Ronny Labonne (28 de ani), iar luni, 22 iunie, fundașul dreapta a susținut prima conferință de presă în tricoul roș-albaștrilor.

Transferat de la SM Caen, Labonne a dezvăluit că nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a aflat de interesul campioanei României.

„Eram în vacanță, agentul meu m-a contactat și mi-a spus că FCSB este interesată de mine. În momente de genul nu stai pe gânduri, accepți oferta și sunt foarte fericit că am ajuns aici”, a declarat fotbalistul.

Ronny Labonne: „FCSB este un club uriaș din Europa”

Întrebat ce știa despre noua sa echipă, francezul a avut numai cuvinte de laudă.

„Oricine cunoaște numele acestui club în străinătate știe că este un club uriaș din Europa. Informații am luat și de la un fost coleg, care acum joacă în România, la UTA. Sunt foarte fericit să ajung aici”, a spus Labonne.

Fundașul a vorbit și despre calitățile sale, descriindu-se drept un jucător rapid și cu o capacitate mare de efort: „Sunt rapid. Foarte rapid. Consider că sunt un jucător de bandă rapid, de anduranță.”

Ce a spus despre Kylian Mbappe

Labonne vine de la SM Caen, club controlat de Kylian Mbappe, care a devenit acționar majoritar în vara anului 2024.

„Toată lumea știe că este un jucător de cel mai înalt nivel. Ca președinte, le-a pus la dispoziție toate mijloacele pentru a evolua cât mai bine. Nu l-am cunoscut personal”, a explicat noul jucător al FCSB-ului.

Născut în Martinica, Ronny Labonne este fost internațional al reprezentativei din Caraibe și a evoluat ultima dată pentru națională în 2023, la Gold Cup.

În sezonul recent încheiat a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Caen, terminând drept cel mai bun pasator al echipei, cu patru assist-uri.