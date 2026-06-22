Presa din Spania scrie că Real Madrid a intrat acum pe fir și vrea să-l deturneze pe marocanul Ayyoub Bouaddi (18 ani) din drumul spre Premier League.

Real Madrid vrea "să îl fure" pe Ayyoub Bouaddi

Mijlocașul central Ayyoub Bouaddi este pe placul antrenorului Jose Mourinho, astfel că Real Madrid ar putea încerca să-l transfere de la Lille, scrie Mundo Deportivo. Marocanul a fost integralist în primele două etape de la CM 2026, în meciurile cu Brazilia (1-1) și Scoția (1-0).

Ayyoub Bouaddi se află și pe lista celor de la Arsenal. Campioana Angliei ar fi gata să ofere 80 de milioane de euro pentru aducerea sa, anunță presa din Franța. Cel mai probabil jucătorul își va lămuri viitorul după participarea la CM 2026.

Puștiul Ayyoub Bouaddi are la activ 96 de meciuri în tricoul lui Lille, club la care s-a format încă de la grupele de juniori.

Marocanul mai are contract cu Lille până în 2029, iar site-ul Transfermarkt îi oferă o cotă de 50 de milioane de euro.

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