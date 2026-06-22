Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: "Bani cum nu s-au mai dat în România"

În ziua în care Dumitru Dragomir a susținut că Denis Drăguș va semna cu FCSB, Gigi Becali a negat informația, spunând că nu are vești noi din partea jucătorului aflat sub contract cu Trabzonspor.

Gigi Becali: "Bani cum nu s-au mai dat în România pentru Drăguș"

Becali spune că așteaptă în continuare ca Drăguș să fie lăsat de Trabzonspor să plece gratis, însă situația este complicată de dorința jucătorului, care ar aștepta să primească și câteva sute de mii de euro de la clubul turc.

"Nu e nimic nou cu Drăguș față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el. Eu așa vreau, să îi am pe Tănase, Coman și Drăguș. Dacă îi iau pe ăștia doi și mai iau încă un mijlocaș, echipa va fi tare.

Am înțeles că ei (n.r - Trabzonspor) vor să-l dea la schimb cu alt jucător. Eu i-am spus că pot să-i dau până la un milion. El a zis că vrea să ia toți banii, adică diferența de la ei. Probabil ei îi dau drumul, dar el vrea și niște bani de la ei.

Eu mi-l doresc și dau banii care nu s-au mai dat până acum în România. Eu cred că merită pentru Drăguș", a spus Gigi Becali, la Digisport.