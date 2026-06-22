Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: "Bani cum nu s-au mai dat în România"

Gigi Becali a făcut anunțul despre Drăguș și Coman la FCSB: &quot;Bani cum nu s-au mai dat în România&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a oferit detalii despre posibilele sosiri la FCSB ale lui Denis Drăguș și Florinel Coman, cele două mari lovituri încercate în această fereastră de mercato.

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denis dragusFlorinel ComanFCSB
Din articol

În ziua în care Dumitru Dragomir a susținut că Denis Drăguș va semna cu FCSB, Gigi Becali a negat informația, spunând că nu are vești noi din partea jucătorului aflat sub contract cu Trabzonspor.

Gigi Becali: "Bani cum nu s-au mai dat în România pentru Drăguș"

Becali spune că așteaptă în continuare ca Drăguș să fie lăsat de Trabzonspor să plece gratis, însă situația este complicată de dorința jucătorului, care ar aștepta să primească și câteva sute de mii de euro de la clubul turc.

"Nu e nimic nou cu Drăguș față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el. Eu așa vreau, să îi am pe Tănase, Coman și Drăguș. Dacă îi iau pe ăștia doi și mai iau încă un mijlocaș, echipa va fi tare.

Am înțeles că ei (n.r - Trabzonspor) vor să-l dea la schimb cu alt jucător. Eu i-am spus că pot să-i dau până la un milion. El a zis că vrea să ia toți banii, adică diferența de la ei. Probabil ei îi dau drumul, dar el vrea și niște bani de la ei.

Eu mi-l doresc și dau banii care nu s-au mai dat până acum în România. Eu cred că merită pentru Drăguș", a spus Gigi Becali, la Digisport.

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Gigi Becali: "Mai aproape e Drăguș decât Coman"

Pe lângă Drăguș, Gigi Becali încearcă să îl readucă la FCSB pe Florinel Coman, însă și el se află sub contract cu Al Gharafa.

"Coman și Drăguș nu vor să renunțe la bani. Treaba la Denis Drăguș e că diferența e mică. El a zis că vrea 300.000-400.000 de la ei.

Lui Coman nu îi dau nici eu un milion, îi dau mai puțin, iar el trebuie să ia un milion de la ei. Eu cred că mai aproape ar fi Drăguș decât Coman", a mai spus Gigi Becali.

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