Înainte de posibilul meci cu Simona Halep la Miami, Emma Răducanu a semnat un contract uriaș de publicitate cu Porsche

La 19 ani, Emma Răducanu (13 WTA) atrage cu ușurință nume grele din industria automobilelor și își conturează un brand personal din ce în ce mai puternic.

La nici două săptămâni după anunțarea semnării contractului în valoare de aproximativ $4 milioane cu Vodafone, Emma Răducanu a adăugat Porsche pe lista brand-urilor endorsate, alături de Nike, British Airways, Evian, Dior și Tiffany's.

Potrivit The Sun, citat de AS, Emma Răducanu a primit un Porsche alb 911 GT3, în valoare de aproximativ 180.000 de euro și s-a pozat alături de un model 911 Carrera 3.2 clasic, de 32.000 de euro.

So happy to be part of the #PorscheFamily as an official Brand Ambassador! Ready for every moment our journey holds for us ???? #DreamersOn #ad pic.twitter.com/tf6DGiDfzK

„Sunt atât de fericită să fiu parte a Familiei Porsche ca ambasador oficial de brand. Sunt pregătită pentru fiecare clipă pe care călătoria noastră împreună ne-o va oferi,” a scris Emma Răducanu pe Twitter, anunțându-și oficial parteneriatul cu renumitul producător de automobile.

Nu va fi prima dată când Emma Răducanu va folosi un Porsche pentru a se deplasa. În cadrul turneelor WTA 250 Transylvania Open și Linz, campioana en-titre a Openului American a utilizat mașinile acestui brand, care a sponsorizat cele două întreceri sportive.

At the US Open @EmmaRaducanu wrote tennis history. Now the 19-year-old Briton will be one of the faces of #Porsche in women’s tennis, representing the sports car manufacturer worldwide in the future as a Brand Ambassador. More: https://t.co/vOy1XPPpgf@PorscheTennis pic.twitter.com/mh5MN6F5Kw