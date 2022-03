"N-aș vrea să îmi scoată ochii Gigi Becali. Ați văzut ce le face acelor copii!" De ce nu vrea Marcel Răducanu să-l implice pe patronul FCSB într-un demers de suflet

Stabilit în Germania, la Dortmund, Marcel Răducanu intenționează să-și lanseze autobiografia. Fostul stelist, unul dintre cei mai tehnici jucători din istoria fotbalului românesc, anunță că nu a evitat niciun capitol important al carierei sale și cartea va fi un real succes.

„Un avocat, un prieten de-al meu a scris cartea. Sper să lansez cartea cât se poate de repede. Sper s-o citească lumea, pentru că va fi ceva deosebit. Am intrat în activitate de la 6-7 ani și sper că nu am omis nimic. Când ajung în București sper s-o lansez. Mulți s-au oferit să mă ajute să public cartea. Unii mi-au spus că ar fi bine să lansez cartea la stadionul Stelei. Deocamdată mi-e frică să vin. În Germania au fost multe zboruri suspendate. Cartea e gata, are peste 400 de pagini", a spus Răducanu, la Realitatea Sportivă.

Fostul idol din Ghencea susține că nu vrea ca Gigi Becali să-l ajute în demersul său.

"Nu aș fi de acord ca Gigi Becali să-mi sponsorizeze cartea. Mai bine n-o scot! Nu s-a întâmplat nimic între mine și Gigi Becali, dar după aceea nu vreau să-mi scoată ochii cu asta. Nu vreau să-mi zică ‘eu ți-am dat banii și tu ai scos cartea’. Ați văzut ce le face acelor copii. O dată îi zici jucătorului că valorează sute de milioane, iar dacă nu joacă bine câteva meciuri îi zici că nu mai e bun”, a declarat Marcel Răducanu, potrivit Realitatea Sportivă.

Marcel Răducanu s-a consacrat în tricoul Stelei, în perioada 1972 - 1981. Apoi, fostul fotbalist a rămas în RFG, profitând de faptul că se afla acolo cu naționala României. După un an de suspendare, sancțiune dictată de UEFA, Răducanu a semnat cu Borussia.