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Anglia, prădată de hoți în SUA! Printre victime, Harry Kane şi Jude Bellingham

Anglia a învins ieri Croația, scor 4-2.

Poliţia din Kansas City a arestat două persoane în cadrul anchetei privind furtul echipamentului echipei Angliei. Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii englezi cărora le-au dispărut ghetele.

Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure.

Anglia, prădată de hoți la Cupa Mondială 2026

Serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.

Asociaţia de Fotbal nu a comentat încă amploarea furtului. Echipa Angliei a învins Croația, ieri, scor 4-2, în Grupa L de la turneul final. Selecționata lui Thomas Tuchel va mai întâlni Ghana (26 iunie) și Panama (28 iunie).

Anglia - Croația 4-2 (2-2)

Au marcat: Harry Kane (12 - penalty, 42), Jude Bellingham (47), Marcus Rashford (85), respectiv Martin Baturina (36), Petar Musa (45+5).

Dallas, Dallas Stadium: 70.389 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa L

Anglia: 1. Jordan Pickford - 24. Reece James, 5. John Stones (6. Marc Guehi, 87), 2. Ezri Konsa, 3. Nico O'Reilly - 8. Elliot Anderson, 4. Declan Rice (17. Morgan Rogers, 72) - 20. Noni Madueke (7. Bukayo Saka, 72), 10. Jude Bellingham (25. Djed Spence, 79), 18. Anthony Gordon (11. Marcus Rashford, 72) - 9. Harry Kane (căpitan). Selecționer: Thomas Tuchel.

Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 15. Daniel Burn, 26. Jarell Quansah, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 19. Ollie Watkins, 22. Ivan Toney.

Croația: 1. Dominik Livakovic - 6. Josip Sutalo, 22. Luka Vuskovic (24. Marco Pasalic, 66), 4. Josko Gvardiol - 2. Josip Stanisic, 10. Luka Modric (căpitan; 8. Mateo Kovacic, 58), 17. Petar Sucic, 14. Ivan Perisic - 16. Martin Baturina (13. Nikola Vlasic, 79), 15. Mario Pasalic (9. Andrej Kramaric, 79) - 26. Petar Musa (20. Igor Matanovic, 66). Selecționer: Zlatko Dalic.

Rezerve neutilizate: 12. Ivor Pandur, 23. Dominik Kotarski - 3. Marin Pongracic, 5. Duje Caleta-Car, 18. Kristijan Jakic, 25. Martin Erlic, 7. Nikola Moro, 19. Toni Fruk, 21. Luka Sucic, 11. Ante Budimir.

Arbitru: Clement Turpin; arbitri asistenți: Nicolas Danos, Benjamin Pages (toți din Franța); al patrulea oficial: Katia Garcia (Mexic); arbitru asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franța); arbitri asistenți video: Willy Delajod (Franța), Fedayi San (Elveția)