Deși Rayo Vallecano și-a dorit ca Inigo Perez să rămână pe banca tehnică și în următorul sezon, antrenorul în vârstă de doar 38 de ani a decis să își încerce norocul la altă echipă.

Benat San Jose, prezentat oficial la Rayo Vallecano

Inigo Perez s-a înțeles deja cu Villarreal și va deveni antrenorul principal al ”Submarinului Galben” de la 1 iulie.

Rămasă fără antrenor, Rayo Vallecano a început căutările pentru un nou tehnician, iar anunțul oficial a venit pe 18 iunie. Benat San Jose a fost prezentat oficial la Rayo Vallecano prin intermediul unui comunicat de presă.

Tehnicianul de 46 de ani a început antrenoratul la academia lui Real Sociedad, iar mai apoi ”și-a făcut mâna” în zona Golfului, la Al Ittihad.

În cariera sa, le-a mai pregătit pe Antofagasta, Bolivar, Al Nasr, KAS Eupen, Mazatlan, Atlas. În ultimul sezon, Benat San Jose s-a aflat pe banca celor de la SD Eibar.