Sorții împing meciul Simona Halep - Emma Răducanu! Șanse enorme ca primul duel direct să se joace la Miami: adversarele celor 4 românce

Simona Halep, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Irina Begu și-au aflat oponentele de înfruntat în primele meciuri pe care le vor disputa sub soarele primăvăratic de la Miami.

Capi de serie număr 23, respectiv 24, Simona Halep și Sorana Cîrstea vor începe competiția din turul secund, la fel ca la Indian Wells. Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va primi în runda a doua competițională replica învingătoarei meciului dintre Greet Minnen și Daria Saville, în timp ce Sorana Cîrstea așteaptă replică jucătoarei mai bune dintre Shuai Zhang și Clara Tauson.

În turul inaugural, Gabriela Ruse și Irina Begu se vor duela cu Ana Konjuh, din Croația, respectiv cu americanca Hailey Baptiste. Dacă vor reuși victorii în primul meci, Gabriela Ruse și Irina Begu se vor duela cu Elena Rybakina (18 WTA), respectiv Aryna Sabalenka (5 WTA), în turul doi.

Dacă Emma Răducanu va trece de Katerina Siniakova / jucătoare venită din calificări, iar Simona Halep o va învinge pe Saville / Minnen, turul 3 va aduce, în premieră, duelul mult așteptat dintre Simona Halep și campioana en-titre a Openului American, Emma Răducanu.

