Emma Răducanu e "Million Dollar Baby". Anunțul presei britanice: contractul fabulos semnat de campioana de la US Open

Million Dollar Baby

Acesta este al doile contract important încheiat de Emma Răducanu, în această lună, după cel cu compania aeriană British Airways, a cărui valoare ar fi tot cu şapte cifre. Campioana de la US Open, desemnată recent personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie, ar putea depăşi zece milioane de lire sterline din contracte de sponsorizare.

"Emma Răducanu e exact femeia pe care și-o doresc: un model pentru tineri"

"Aceasta este o lovitură pentru Vodafone. Oriunde merge Emma acum, va avea sigla lor în apropiere. Este exact femeia pe care şi-o doresc: de succes, normală şi un model pentru tineri. Ea este literalmente alegerea perfectă. Experţii spun că este extrem de <marketabilă> pentru că este britanică, are imaginea potrivită şi vorbeşte fluent mandarina, ceva care este excepţional de important în Orientul Îndepărtat şi foarte util pentru organizaţiile mari", a declarat sursa citată.

Diferența dintre Emma Răducanu și Maria Sharapova, în opinia unui expert

Contractele de sonsorizare au început să curgă după ce jucătoarea cu mamă chineză şi tată român a ales compania de marketing IMG să-i reprezinte interesele. Max Eisenbud, vicepreşedintele IMG, care s-a ocupat şi de imaginea Mariei Şarapova, a explicat recent diferenţa dintre fosta jucătoare rusă şi Emma.

"Diferenţa dintre Maria care câştigă Wimbledon şi Emma care câştigă US Open se rezumă la reţelele de socializare. Nu a existat nicio reţea de socializare în 2004. Acestea au făcut ca lucrurile să se mişte atât de repede. Este în viteză warp", a spus el.

Șir nesfârșit de contracte pentru Emma Răducanu

Vodafone, un gigant al comunicaţiilor, este al cincilea brand pentru Răducanu. În octombrie, ea a devenit ambasador al mărcii de lux Dior. Anterior, jucătoarea a semnat un contract cu Tiffany & Co, devenind ambasador şi al acestei mărci de bijuterii, pentru o sumă estimată de presa engleză la aproximativ două milioane de lire sterline. Pe lângă acestea, jucătoarea de tenis a încheiat parteneriate cu British Airways şi marca de apă minerală Evian. În plus, ea are contracte cu producătorii de echipament sportiv Nke şi Wilson.

Emma Răducanu a început anul pe locul 343 WTA

Răducanu, 19 ani, a început acest sezon pe locul 343 mondial şi îl termină în Top 20, după două performanţe excepţionale, calificarea în optimi la Wimbledon şi câştigarea US Open, fiind prima jucătoare care obţine trofeul la un grand slam după ce a jucat în calificări. Pentru aceste performanţe, Emma Răducanu a fost desemnată, la 19 decembrie, personalitatea sportivă a anului 2021, în tradiţionala anchetă a BBC.

News.ro