A venit ziua cea mare pentru Cristi Chivu la Inter

După câștigarea titlului și a Cupei Italiei, Cristi Chivu a ajuns la un acord cu Inter pentru prelungirea contractului. Discuțiile au pornit în urmă cu câteva luni, iar conducerea clubului a dat întotdeauna asigurări că este doar o chestiune de timp pentru când actele vor fi semnate.

Cristi Chivu semnează azi noul contract cu Inter Milano

Antrenorul român va semna astăzi noul contract cu Inter Milano, valabil până în 2028, fără opțiune de prelungire, anunță Sky Sport, potrivit FCInterNews. Anterior, presa italiană a scris că salariul anual al lui Cristi Chivu va crește de la 2,5 la 4 milioane de euro.

Miercuri, Pietro Chiodi, impresarul lui Cristi Chivu, s-a prezentat la sediul lui Inter pentru a pune la punct ultimele detalii din noul contract. În următoarele ore este de așteptat ca formația campioană din Serie A să facă un anunț oficial în acest sens.

În debutul acestei ferestre de mercato, Inter a oficializat deja achiziționarea mijlocașul sârb Aleksandar Stankovic (20 de ani), răscumpărat de la Club Brugge cu 23 de milioane. În schimb, Cristi Chivu l-a pierdut pe fundașul lateral Denzel Dumfries (30 de ani), cumpărat de Real Madrid prin achitarea clauzei de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.