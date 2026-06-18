A venit ziua cea mare pentru Cristi Chivu la Inter

A venit ziua cea mare pentru Cristi Chivu la Inter Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani) este răsplătit de Inter Milano după eventul reușit la primul său sezon complet ca antrenor în Serie A.

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După câștigarea titlului și a Cupei Italiei, Cristi Chivu a ajuns la un acord cu Inter pentru prelungirea contractului. Discuțiile au pornit în urmă cu câteva luni, iar conducerea clubului a dat întotdeauna asigurări că este doar o chestiune de timp pentru când actele vor fi semnate.

Cristi Chivu semnează azi noul contract cu Inter Milano

Antrenorul român va semna astăzi noul contract cu Inter Milano, valabil până în 2028, fără opțiune de prelungire, anunță Sky Sport, potrivit FCInterNews. Anterior, presa italiană a scris că salariul anual al lui Cristi Chivu va crește de la 2,5 la 4 milioane de euro.

Miercuri, Pietro Chiodi, impresarul lui Cristi Chivu, s-a prezentat la sediul lui Inter pentru a pune la punct ultimele detalii din noul contract. În următoarele ore este de așteptat ca formația campioană din Serie A să facă un anunț oficial în acest sens.

În debutul acestei ferestre de mercato, Inter a oficializat deja achiziționarea mijlocașul sârb Aleksandar Stankovic (20 de ani), răscumpărat de la Club Brugge cu 23 de milioane. În schimb, Cristi Chivu l-a pierdut pe fundașul lateral Denzel Dumfries (30 de ani), cumpărat de Real Madrid prin achitarea clauzei de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Bilanțul lui Chivu în primul sezon la Inter

  • campion în Serie A, câștigător de Cupa Italiei, eliminare în play-off-ul pentru optimile Champions League de Bodo/Glimt
  • 58 de meciuri oficiale: 38 de victorii, 8 remize, 12 înfrângeri (medie de 2,1 puncte/meci)
  • 27 de victorii, 6 remize, 5 înfrângeri în cele 38 de partide din Serie A (89 de goluri marcate - cel mai bun atac și 35 primite)

Cristi Chivu, despre presiunea de la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Cristi Chivu a avut parte de multe momente tensionate pe banca lui Inter, mai ales în prima parte a sezonului.

Antrenorul român a oferit un interviu în presa din Italia în care a scos în evidență și partea nevăzută a performanței din sezonul 2025/2026 pe care a reușit-o la Inter.

(n.r. Reînnoirea contractului cu Inter) De ce trebuie să vorbiți despre contracte? Sunt fericit, antrenarea echipei Inter este recompensatoare. Am părul gri și nu am dormit prea mult de un an și patru luni. Soția mea nu mă mai recunoaște și îmi văd copiii doar la cină.”, a spus Cristi Chivu, într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport.

Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu

  • Adelina chivu 38
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