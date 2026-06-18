ANALIZĂ "Șocul" verii în Giulești: cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani

&quot;Șocul&quot; verii în Giulești: cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani Superliga
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Analiză Sport.ro | Cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani.

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RapidGiulestiTobias Christensendan sucuVictor AngelescuAnaliză Sport.roDaniel PancuSuperliga
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Tobias Christensen (26 de ani), fotbalist apreciat de tribuna din Grant și unul dintre cei mai buni și constanți rapidiști ai ultimelor două sezoane, urmează să plece în aceste zile de la echipă. Destinația e Polonia, la nou-promovata Wieczysta Cracovia, iar suma de transfer se poate ridica la 700.000 de euro. Imediat, o întrebare a apărut pe buzele tuturor: de ce renunță conducerea și Pancu la un jucător cotat la 2.3 milioane de euro pe site-urile de specialitate?

  • Explicațiile sunt trei și au legătură între ele, de la filosofia lui Pancu, la partea financiară și dorința jucătorului.

Factorul Moruțan

Cum Dan Șucu a fost convins în a doua parte a sezonului trecut să pompeze bani serioși în aducerea lui Olimpiu Moruțan, unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din Superligă, Rapidul alege să-și pună la adăpost investiția majoră. A fost clar pentru mulți specialiști că Moruțan și Christensen se calcă pe picioare și se bat pentru aceeași poziție, iar alegerea noului antrenor din Grant vine logic: Pancu preferă să meargă pe mâna lui Moruțan, jucător pe care Hagi l-a luat în lotul echipei naționalei și pe care conducerea speră că, la un moment dat, îl poate vinde în străinătate.

Moruțan e român, a lăsat o impresie bună la debut, pe care nu a confirmat-o apoi, dar așteptările sunt altele de la el odată cu trecerea printr-o pregătire de vară adecvată și intrarea pe mâna lui Daniel Pancu. În acest nou peisaj, locul lui Christensen ar fi fost pe banca de rezerve, statut pe care norvegianul obișnuit cu statutul de titular nu l-ar fi acceptat.

Factorul financiar

O altă latură importantă a afacerii e cea financiară. Christensen intră în ultimul an de contract cu Rapid, iar informațiile dinspre anturajul jucătorului spun că acesta nu și-ar mai fi dorit, oricum, o eventuală prelungire a înțelegerii. Cum clubul a plătit 700.000 de euro în urmă cu doi ani, la venirea de la Videoton, alege un cash out logic prin care-și recuperează banii și oferă un boost bugetului de salarii, nordicul având una dintre cele mai mari remunerații din lotul vișiniu.

Transferat la 24 de ani, Christensen, fost internațional de tineret al Norvegiei (19 meciuri), era văzut drept un potențial produs de export, dar scăderea randamentului din ultima perioadă a făcut ca interesul pentru serviciile sale să scadă. Acum, chiar dacă se bucură de o cotă de piață de trei ori mai mare, vișiniii se aleg cu o sumă frumoasă. Aproximativ 700.000 de euro, dacă negocierile se încheie, care vor fi folosiți pentru alte mutări în mercato.

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Rapid s-a reunit pentru sezonul în care vrea să atace în premieră titlul în era lui Dan Șucu și nu a durat mult până când o decizie a conducerii și a antrenorului Daniel Pancu i-a uimit pe fanii din Giulești.

Factorul personal

Chestionat miercuri seama pe seama plecării mijlocașului, Victor Angelescu a adus în discuție, printre altele, și dorința fotbalistului de a schimba peisajul. După Videoton, experiența la Rapid a fost a doua în afara Europei pentru Christensen, cel care crede că, odată cu transferul la Wieczysta Cracovia, face pasul spre un campionat mai bine văzut decât cel al României.

În două sezoane pline la Rapid, Christensen a strâns un număr impresionant de meciuri, 73, însă cifrele nu sunt extraordinare, cu doar 4 goluri și 9 pase decisive strânse în 5.652 de minute de joc. Apreciat de Șumudică, cel care-l vede în top 3 mijlocași ai Superligii, fotbalistul trecut pe la Molde și Valerenga a lăsat întotdeauna impresia că are viziunea și tehnica necesare pentru a deveni liderul de drept al Rapidului, dar și că îi lipsește inspirația la finalizare.

După doi ani în care a fost unul dintre stâlpii echipei, ambii terminați cu play-off-uri lamentabile și ratări jenante ale obiectivelor, drumul lui Christensen la Rapid se încheie așa cum trebuie, cu o strângere de mână bărbătească și cu ambele părți mulțumite.

Tobias Christensen - GALERIE FOTO

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Tobias Christensen (stânga) / Foto: Getty Images
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