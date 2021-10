Emma Răducanu are prioritate în fața Simonei Halep la Transylvania Open: când vor debuta cele două la Cluj-Napoca

Organizatorii turneului WTA 250 Transylvania Open au anunțat programul competițional al zilei de marți, 26 octombrie. Spre surprinderea fanilor Simonei Halep, numărul 18 WTA nu va intra în competiție nici în a doua zi de concurs, confruntarea sa împotriva Gabrielei Ruse (85 WTA) urmând să aibă loc miercuri.

În schimb, Emma Răducanu va debuta în turneu marți, într-un meci programat nu mai devreme de ora 18:00, contra slovenei Polona Hercog.

Emma Raducanu headlines Tuesday’s schedule at #TO2021. The US Open champions will play her first match in Romania against Polona Hercog.

Irina Begu, Irina Bara, Jaqueline Cristian and Andrea Petkovic are also in tomorrow’s OOP. pic.twitter.com/eh9w8K0s2D