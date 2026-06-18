Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga!

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul central de la Maccabi Haifa, care a strâns 4 meciuri la naționala de seniori a României, ar putea fi vândut de clubul israelian în această vară.

Schalke a trimis o ofertă pentru Lisav Eissat

Schalke, una dintre nou-promovatele din Bundesliga, a trimis o ofertă pentru transferul lui Lisav Eissat, anunță israelienii de la Sport5. Sursa citată precizează că formația germană l-a urmărit pe fundașul central la mai multe partide de la echipa de club și naționala României.

Rămâne de văzut acum dacă Maccabi Haifa va fi mulțumită de oferta lui Schalke. La începutul acestui an, israelienii i-au prelungit contractul lui Eissat până în iunie 2029 și i-au stabilit o clauză de reziliere în valoare de 2,8 milioane de euro.

Schalke, formație care a câștigat de 7 ori titlul în Germania, a jucat în ultimele trei sezoane în liga a doua. Echipa antrenată de austriacul Miron Muslic (43 de ani) a obținut promovarea avându-i printre oamenii de bază pe veteranul Edin Dzeko (40 de ani) și portarul Loris Karius (32 de ani).