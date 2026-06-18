Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga!

Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga! Stranieri
SPORT.RO
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România ar putea avea un nou fotbalist în unul dintre primele cinci campionate ale Europei.

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Lisav EissatschalkeMaccabi HaifaIsraelBundesliga
Din articol

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul central de la Maccabi Haifa, care a strâns 4 meciuri la naționala de seniori a României, ar putea fi vândut de clubul israelian în această vară.

Schalke a trimis o ofertă pentru Lisav Eissat

Schalke, una dintre nou-promovatele din Bundesliga, a trimis o ofertă pentru transferul lui Lisav Eissat, anunță israelienii de la Sport5. Sursa citată precizează că formația germană l-a urmărit pe fundașul central la mai multe partide de la echipa de club și naționala României.

Rămâne de văzut acum dacă Maccabi Haifa va fi mulțumită de oferta lui Schalke. La începutul acestui an, israelienii i-au prelungit contractul lui Eissat până în iunie 2029 și i-au stabilit o clauză de reziliere în valoare de 2,8 milioane de euro.

Schalke, formație care a câștigat de 7 ori titlul în Germania, a jucat în ultimele trei sezoane în liga a doua. Echipa antrenată de austriacul Miron Muslic (43 de ani) a obținut promovarea avându-i printre oamenii de bază pe veteranul Edin Dzeko (40 de ani) și portarul Loris Karius (32 de ani).

  • Lisav eissat
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Dorit în trecut și de Dinamo, Lisav Eissat a jucat până acum doar în Israel, la Maccabi Haifa și la Hapoel Hadera. În ultimul sezon, fundașul cu origini românești a strâns 33 de meciuri și a marcat un gol.

Debutant la naționala României în mandatul lui Mircea Lucescu, Eissat a strâns 4 meciuri la prima reprezentativă. Gică Hagi l-a folosit câte 45 de minute în amicalele din această lună cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1).

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