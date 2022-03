Emma Răducanu a răzbunat-o pe Simona Halep: „Andy Murray m-a inspirat!” Tenismenul scoțian a bifat a 700-a victorie a carierei

Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA) a învins-o pe Caroline Garcia (66 WTA) în turul secund al competiției WTA 1000 de la Indian Wells, scor 6-1, 3-6, 6-1, în 93 de minute de joc.

Campioana Openului American a răzbunat eșecul suferit de Simona Halep în fața jucătoarei din Franța în turul 1 al întrecerii WTA 1000 de la Doha.

???????? @EmmaRaducanu survives a topsy-turvy three set match over Garcia! #IndianWells pic.twitter.com/MNzgiRs0dl

First win in the desert ????

„A fost grozav să îl văd pe Andy luptând și am vrut să îl urmăresc, ca să învăț de la el. M-a inspirat să muncesc din greu atunci când meciul a devenit greu,” a spus Emma Răducanu, care a intrat pe teren imediat după ce Andy Murray (88 ATP) a obținut a 700-a victoire în circuitul ATP, scor 1-6, 6-2, 6-4 în defavoarea japonezului Taro Daniel (106 ATP).

În a treia rundă competițională, Emma Răducanu va primi replica croatei Petra Martic, iar două alte victorii o pot trimite într-un sfert de finală în care ar putea avea o adversară din România.

Simona Halep se va duela cu Cori Gauff, iar Sorana Cîrstea, cu Anna Kalinskaya, în turul al treilea, iar, în caz de victorie, Halep și Cîrstea se vor întâlni în meci direct în faza optimilor de finală.

Optimea Simonei Halep leagă tabloul de optimea Emmei Răducanu, astfel că fanii tenisului sunt la două victorii distanță de a vedea, în premieră, blockbusterul dintre Simona Halep și Emma Răducanu.

First of many ????@EmmaRaducanu tallies a maiden win in Indian Wells, taking care of Garcia 6-1, 3-6, 6-1#IndianWells pic.twitter.com/fyKjKAduLT