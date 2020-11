Ilie Nastase povesteste cum si-a convins a cincea sotie sa-i ramana alaturi: "Stiu ca vrei sa divortezi, dar inainte, hai sa te fac mireasa!" 

Ilie Nastase a povestit cum a convins-o pe Ioana Simion sa nu divorteze.

Ilie Nastase a avut un moment de sinceritate deplina in ceea ce priveste relatia cu actuala lui sotie, Ioana Simion. Fostul tenismen in varsta de 74 si Ioana Simion, cu treizeci de ani mai tanara, au facut cununia religioasa in vara acestui an, desi in primavara au fost pe punctul de a se desparti.

"Ea mi-a povestit ca n-a avut sansa si posibilitatea sa se casatoreasca imbracata in mireasa. Atunci eu i-am spus «daca vrei, stiu ca vrei sa divortezi, dar inainte de asta vreau sa te fac mireasa». Asa am cucerit-o si am ramas impreuna. Dorinta ei asta a fost, mi-o spusese de mai multe ori.

Sigur, in fiecare relatie mai sunt si certuri. Am avut cinci casatorii, toata lumea imi spune asta, ca e gresit. Daca iesi cu o prietena si te separi, nu e tot aia? Singura problema e daca ai copii si apoi te separi," a declarat Ilie Nastase pentru Kanal D, noteaza Gazeta Sporturilor.

In final, Ilie Nastase a comparat modul in care decurg relatiile amoroase in zilele noastre cu maniera in care se desfasurau acum jumatate de secol, cand primul numar 1 ATP al Erei Open isi traia anii tineretii.

"De cate ori si de cate femei am fost refuzat... Sigur ca da, cand te grabesti si nu ai timp sa o cuceresti, trebuie sa ii iei flori, sa o duci la un restaurant furmos. Eu nu prea aveam timp. Astazi nu mai e nevoie. Te duci la o cafea, «buna, bem un suc», Asa e nepotul meu. E altceva acum. S-au dus timpurile. nu pot sa ma uit inapoi. Ce a fost, a fost," a punctat Ilie Nastase.