BREAKING NEWS: Ilie Nastase si-ar fi batut sotia! Femeia a sunat de urgenta la 112! Prima reactie a Ioanei: "Imi tremura picioarele, nu vreau sa mi se intample ceva rau!"

Ilie Nastase si sotia sa, Ioana, au avut un conflict serios vineri seara!

22:30 Sotia lui Ilie Nastase spune ca a fost lovita de Nastase si ca se teme pentru siguranta ei!

"E adevarat ce a aparut in presa. Nu vreau sa dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important ca am reusit sa scap teafara pe usa. Nu vreau sa vorbesc urat la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost sa ies de acolo teafara. Nu am depus plangere din respect, ca nu e frumos. Am stat impreuna, a bucurat atatea milioane de oameni. Ar fi fost urat din partea mea sa vorbesc urat despre el. Totul a pornit de la o chestie banala, dar nu pot detalia. Nu vreau sa vorbesc prea multe. Era liniste si pace, apoi deodata... Tot ce pot sa spun e ca el e incarcat din alte parti si vine sa se razbune pe mine.

Sunt in stare de soc. M-am speriat foarte tare. Nu am 20 de ani sa gandesc in 5 minute ce voi face maine, daca voi divorta sau nu. Ma voi gandi foarte bine, am un baiat de care vreau sa ma bucur. Nu vreau sa stau cu teama ca mi se poate intampla ceva rau. Abia venisem de la munte, am luat masa impreuna, totul era OK. Apoi s-a declansat totul intr-o fractiune de secunda. Nu sunam la 112 daca ma agresa doar verbal. Imi tremura si acum picioarele. Sunt atat de speriata ca nu-mi gasesc nici acum cuvintele", a spus Ioana Simion pentru PRO Sport.

22:20 Gandul scrie ca Ioana Simion a sunat la politie dupa ce a fost lovita! Femeia a sunat la 112 si a cerut ajutor. Conform sursei citate, Ioana le-ar fi transmis oamenilor legii ca nu doreste ordin de restrictie si ca nu va depune plangere. Sotia lui Nastase le-a transmis politistilor ca a apelat numarul de urgenta doar pentru a putea parasi casa in care se afla. Politia a ramas in zona si face cercetari in legatura cu evenimentele care au avut loc in casa de pe strada Jandarmeriei din Bucuresti.

"In seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei 2, care au luat legatura cu persoana care a reclamat situatia. Aceasta a refuzat sa formuleze plangere sau punerea in aplicare a unui ordin de protectie provizoriu", a transmis Politia Capitalei.