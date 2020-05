Cate Grand Slam-uri, atatea divorturi! Ilie Nastase se desparte de a cincea sotie, Ioana Simion 

Ilie Nastase a ajuns la divortul cu numarul 5, egaland astfel si numarul turneelor de mare slem castigate atat la simplu, cat si la dublu.

La 73 de ani, Ilie Nastase are de doua ori mai multe divorturi in spate decat titluri de Grand Slam in proba de simplu. Dupa ce in 2019 fostul campion de la US Open se casatorea pentru a cincea oara, cerand-o pe Ioana Simion (44 de ani), cuplul s-a despartit din cauza violentei verbale exercitate de Ilie Nastase asupra partenerei sale.

"Ioana si Ilie nu mai sunt impreuna. S-au despartit de mai bine de doua saptamani. Nu s-au mai inteles deloc in ultima perioada, desi ea a tras foarte mult sa salveze aceasta casnicie. I-a dat multe sanse lui Ilie, insa el nu si-a schimbat comportamentul. Se pare ca se certau foarte des, iar el era agresiv verbal. Reprosuri, jigniri. Probabil ca se putea ajunge la situatii mai grave, asa ca Ioana a decis sa nu mai formeze un cuplu," au spus apropiati ai celor doi pentru Click, potrivit Libertatea.

"Vorbeste rar cu el, de 1 mai s-a vazut cu el, l-a invitat la masa, la parintii ei, pentru ca se simtea aiurea fata de ei, dar si de el, sa il lase singur in apartament. Nu mai sunt sanse de impacare. Ioana e decisa sa divorteze”, au fost cuvintele unei prietene de-ale Ioanei, conform Click.

Probabil ca Ilie Nastase insa mai vrea o sansa si nu se gandeste la divort, ci la casatorie. "Vreau sa fac nunta cat mai repede, nu am renuntat. Va fi in acest an, cu siguranta. Cand mai exact, veti afla la momentul potrivit. Ne pregatim, mergem mai departe. Sa scapam, mai intai, de acest virus”, declara Ilie Nastase in aprilie pentru Cancan.

Ioana Simion este a cincea sotie de care Ilie Nastase divorteaza, dupa Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Teodosescu si Brigitte Sfat.