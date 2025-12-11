Ruben Albes (40 de ani), fostul antrenor de la Hermannstadt din perioada iunie 2020 - ianuarie 2021 este liber de contract din luna aprilie, după ce s-a despărțit de cei de la Sporting Gijon.



Ruben Albes, fostul antrenor de la Hermannstadt, favorit să preia Levante



Acum poate reveni în antrenorat și are în față provocarea carierei, tocmai în La Liga, primul eșalon fotbalistic din Spania. Levante, ultima clasată, îl are pe listă pe fostul antrenor de la Hermannstadt, informează Cadena Ser.



Levante ar fi vrut să-l aducă pe Luis Garcia Plaza, dar mutarea a picat, astfel că acum are o listă cu mai mulți antrenori, iar Albes se numără printre favoriți. Ultima clasată din La Liga s-a despărțit de Julian Calero (55 de ani) la începutul acestei luni.



Dacă va prelua Levante, Ruben Albes nu va avea o misiune imposibilă pentru salvarea de la retrogradare. Echipa are doar nouă puncte, dar diferența față de primul loc care asigură salvarea este de cinci puncte.



În următoarea etapă din La Liga, Levante va avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu cu Villarreal, echipă aflată pe locul trei, cu victorii pe linie.



Ce a făcut Ruben Albes după ce a plecat de la Hermannstadt



După ce a pregătit-o pe Hermannstadt, Ruben Albes nu a stat foarte mult timp ”pe bară”. A antrenat în țara natală la CD Lugo, Albacete și Sporting Gijon.



La Albacete a fost cel mai lung ”mandat” al său, de aproape doi ani, timp în care a strâns 79 de meciuri.

