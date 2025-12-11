Echipa franceză Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor (UEFA Champions League), va înfrunta câştigătoarea meciului dintre echipa braziliană Flamengo şi formaţia egipteană Pyramids FC, în finala Cupei Intercontinentale la fotbal (2025 FIFA Intercontinental Cup), programată pe 17 decembrie în Qatar, informează AFP.

Flamengo - Cruz Azul 2-1 după Pyramids FC - Al-Ahli 3-1, urmează play-off-ul pentru finală Flamengo - Pyramids



Flamengo, laureata ultimei ediţii a competiţiei Copa Libertadores, a învins miercuri, cu scorul de 2-1, formaţia mexicană Cruz Azul, câştigătoarea Cupei Campionilor CONCACAF, graţie unei duble a uruguayanului Giorgian De Arrascaeta (14 și 71 - foto, în centru).

Jorge Sanchez a marcat, în minutul 44, unicul gol al mexicanilor în partida disputată pe Ahmad bin Ali Stadium din Al Rayyan (Qatar).

Brazilienii vor înfrunta sâmbătă, pe aceeaşi arenă, formaţia Pyramids FC, care a câştigat în luna iunie prima sa Ligă a Campionilor Africii.

Pyramids a învins anterior, cu scorul de 3-1 formaţia saudită Al-Ahli, pe 23 septembrie, în prima fază a Cupei Intercontinentale, care a reunit la start cele şase echipe câştigătoare ale principalelor competiţii intercluburi de pe continentele lor.

Formatul stabilit de FIFA pentru acest turneu este unul restrâns, pentru a nu pune în umbră Cupa Mondială a Cluburilor cu 32 de echipe, lansată anul trecut în SUA şi care va fi organizată din patru în patru ani, scrie Agerpres.

